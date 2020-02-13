«Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты

«Техносерв» не банкрот, а игрок рынка

Как выяснил CNews, некогда главное юрлицо крупного российского интегратора «Техносерв», ООО «Техносерв АС» вышло из процедуры банкротства и даже успело заключить как минимум четыре крупных госконтракта — с Пенсионным фондом России (ПФР), его информцентром и банком ВТБ (владеет 40% группы «Техносерв»).

Несостоятельной компания официально перестала считаться еще 2 декабря 2019 г., когда в полном объеме было изготовлено решение Девятого арбитражного апелляционного суда. В него «Техносерв» обратился 5 сентября 2019 г. с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, который перед этим, в начале августа и признал ООО «Техносерв АС» банкротом. По итогам разбирательства это первоначальное решение было отменено, а производство по делу прекращено.

Сегодня, 13 февраля 2020 г. по истечении шести месяцев с момента введения в отношении компании процедуры наблюдения состоялось ранее запланированное и не подлежащее отмене заседание суда, на котором временный управляющий должен был отчитаться о положении дел. В итоге, по данным CNews, заседание закономерно оказалось формальностью. Было констатировано, что отчитываться не о чем, так как наблюдение уже прекращено.

Как заверили CNews представители «Техносерва», история с банкротством не оказывала непосредственного эффекта на операционную деятельность компании (косвенно это подтверждается обнаруженными CNews фактами, приведенными ниже). Однако введенная процедура наблюдения негативно влияла на репутацию интегратора, что создавало сложности во взаимоотношениях с партнерами. Теперь же компания может спокойно сосредоточиться на операционной деятельности и укреплении своих позиций на рынке.



Что же касается многочисленных торговых и финансовых кредиторов «Техносерва», то с ними интегратор находится в процессе переговоров «по всему спектру вопросов, возникших в результате управления компанией предыдущими собственниками». С рядом из них уже удалось достичь устраивающих обе стороны договоренностей, утверждают собеседники редакции.

Как именно закончилось банкротство

Напомним, заявление о признании «Техносерва АС» банкротом, как выяснил CNews, было подано 20 февраля 2019 г. ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”». Размер исковых требований тогда составил 1,98 млрд руб.

«Техносерв АС» избежал банкротства и возродился как господрядчик

Из документов, опубликованных в базе судебных решений, можно заключить, что после введения в отношении должника процедуры наблюдения, в рамках соглашений об уступках в течение одного дня, 22 октября 2019 г. долги «Техносерва» перед «Сибэнергомашем» сначала перешли к Связь-банку, а затем к ООО «Агора ресорсез». После этого «Агора» направила в суд заявление об отказе от иска, которое и было удовлетворено в рамках апелляционного разбирательства. К тому моменту долговая нагрузка по иску о банкротстве уже составляла 2,22 млрд руб.

При этом «Агора» приняла на себя права требования и части других многочисленных кредиторов, присоединившихся к иску в рамках этого же дела, например по долгу в 58 млн руб. «Ростелекому».

Первые госконтракты после возвращения на рынок

Анализ баз системы госзакупок и «Контур.фокус» показывает, что в конце 2019 г. «Техносерв АС» успел принять участие не менее чем в 12 гостендерах структур ПФР и Минтранса, а также банка ВТБ. По итогам четырех из них компания оказалась победителем, либо единственным участником закупки.

В частности, в последних числах декабря 2019 г. с возродившимся интегратором контракт на приобретение сертификатов техподдержки ПО MaxPatrol и Positive Technologies Application Firewall на сумму в 44,8 млн руб. заключил ПФР. Тогда же контракт на поставку комплекта модернизации СХД для АИС ПФР-2 на 31,8 млн руб. заключил Межрегиональный информационный центр ПФР.

Чуть позже эта же организация заключила с «Техносервом АС» на обеспечение эксплуатации ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» на 27,5 млн руб. Кроме того в конце января 2020 г. ВТБ принял решение подписать с компанией договор на 51,3 млн руб. на оказание услуг нагрузочного тестирования информационных систем ВТБ «Коллекшн мобайл» (на базе ПО Maxoptra) и «Управление курьерской доставкой» (Maxoptra.Card Delivery). Сумма этих четырех соглашений составляет 155,4 млн руб.

«Техносерв» и не собирался закрываться

Отметим, что даже состоявшееся банкротство ООО «Техносерв АС» вряд ли поставило бы крест на бизнесе группы. Как выяснил CNews в начале октября 2019 г., через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. процедуру банкротства, материнская структура этого актива, ООО «Группа Техносерв» в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

Позже, 23 января 2020 г. CNews констатировал, что к тому моменту новые юрлица интегратора успели получить от ВТБ как минимум три крупных подряда на общую сумму свыше 3 млрд руб.

Предыстория несостоявшегося банкротства

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В рейтинге по итогам 2018 г. компания участвовать не стала.

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации.