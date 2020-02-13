Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта
5 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью».
Единый цифровой контур здравоохранения, создаваемый на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) остается приоритетным проектом Минздорава. На интеграцию информационных систем выделяются значительные средства: консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. было выделено 12,8 млрд руб., в 2020 г. — 43,2 млрд руб., а в 2021 г. 12,2 млрд руб.
Активно развивается телемедицина и мобильное здравоохранение, растет внимание к защите информации в этой сфере, повышается интерес к ИТ в системе медицинского образования. О новых трендах в цифровизации здравоохранения, о первых результатах и планах по развитию Единого контура здравоохранения, а также о новых технологиях и подходах к их использованию в медицине поговорим на конференции.
ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохраненияОсновные задачи и направления развития Единого цифровой контур здравоохранения. Кто отвечает за интеграцию систем в рамках цифрового контура? Поможет ли модернизации медицины в России создать условия для более внимательного отношения к пациентам? Потенциал для развития медицинских ИТ-систем на местах
Данные в здравоохраненииКто отвечает за регламенты обработки и управления данными в здравоохранении? Искусственный интеллект в диагностике: как обеспечить доступ к большим объемам медицинских изображений? Использование немедицинских персональных данных пациента для персонализированной и превентивной диагностики Практика внедрения системы поддержки принятия врачебных решений
БезопасностьВозможно ли построить безопасное хранилище медицинских данных на свободно-распространяемых решениях Утечки персональных данных из медучреждений: кейсы и способы предотвращения Облачные технологии в медицине: кейсы.
Технологии в здравоохраненииЭлектронная медицинская карта: вопросы интеграции и обмена данными Экосистемы в медицине: поставщики медицинских услуг будут объединять усилия Обучение по требованию: новый подход к повышению уровня квалификации врачей. Как решается проблема доверия к искусственному интеллекту в здравоохранении Как на практике применяются алгоритмы машинного обучения для раннего прогнозирования заболеваний Как разгрузить врача: автоматизация рутинных задач в медучреждениях
Телемедицина и мобильные технологииПроблемы государственного регулирования отрасли как сдерживающий фактор развития телемедицины Задачи интеграции телемедицинский сервисов в общую инфраструктуру цифрового здравоохранения Проблемы кибербезопасности при разработке и внедрении телемедицинских систем
С докладами выступят:
Илья Зырянов, директор по информационным системам и цифровой трансформации, «Фармстандарт»;
Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр Молекулярной Диагностики (CMD);
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
Леонид Баранов, заведующий лабораторией, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России;
Владимир Зажигин, директор по информационным технологиям, ГК «МРТ-Эксперт»;
Николай Анкудинов, руководитель отдела бизнес-процессов, Областная детская клиническая больница г. Екатеринбург;
Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе, НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ;
Ольга Природова, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
Ольга Храмова, генеральный директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;
Иван Власов, технический директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;
Максим Яндулов, менеджер по работе с партнерами, Allied Telesis;
Представитель компании «Смарт Дельта Системс».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов амбулаторно-поликлинических, больничных и аптечных учреждений; медицинских центров и лабораторий, медицинских информационно-аналитических центров, медицинских НИИ и т.д. А также поставщиков ИТ-решений для медицинских организаций.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.