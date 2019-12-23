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Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

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ИТ-маркетплейс Market.CNews запустил поиск тарифов по облачным объектным хранилищам S3 для компаний. В рамках данной статьи мы расскажем, что такое объектное хранилище, для чего оно используется, кому нужно и как подобрать тариф.

Что такое объектное хранилище

По мере развития любой организации, ее ИТ-специалисты все чаще сталкиваются с вопросом «Как справиться с постоянно возрастающим объемом данных, которые создают и потребляют пользователи компании?». Среди различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений.

Объектной системой хранения данных называется такой тип хранилища, в котором хранятся данные различного формата и объема в виде объектов с метаданными. Каждый такой объект имеет уникальный идентификатор, благодаря которому приложения находят и обращаются к данным, что значительно упрощает работу систем. Отличительной особенностью является то, что данные хранятся в так называемой плоской среде или, другими словами, на одном уровне, т.е. без использования дерева каталогов.

Для чего нужно объектное хранилище

Объектное хранилище обеспечивают высокую скорость работы с большими объемами данных и тысячами объектов. Такой тип хранилища не подразумевает работу пользователей напрямую, доступ к данным организован на уровне приложений с помощью API.

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Фото: ru.depositphotos.com
Среди различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений

Чаще всего объектное хранилище используется для целей резервного копирования и архивированная критически важных данных. Среди объектов хранения самыми распространенными являются: статический контент (изображения, видео, аудио, файлы JS и CSS), архивы и резервные копии систем, данные корпоративных, мобильных и веб-приложений (изображений, образов, обновлений ПО), электронный документооборот.

Каким компаниям нужно объектное хранилище

Среди самых частых пользователей объектных хранилищ встречаются компании, занимающиеся проектированием и разработкой, игровые порталы, издательства и информационные агентства, организации, предоставляющие медиаконтент для широкой аудитории, маркетплейсы, социальные сети, образовательные учреждения и многие другие, обладающие большими массивами данных.

Преимущества облачных объектных хранилищ

Основными преимуществами в пользу использования объектных хранилищ являются:

  • Масштабируемость - одно из основных преимуществ. Благодаря тому, что адреса к объектам хранятся в виде ссылок, а не по именам, систему можно легко масштабировать. Такая система практически не ограничена по размеру и может содержать любое количество данных.
  • Эффективность такого способа хранения обусловлена отсутствием иерархии, что в свою очередь обеспечивает и отсутствие узких мест, которые, как правило, возникают при использовании сложных систем многоуровневых каталогов.
  • Современные объектные хранилища обеспечивают сохранность целостности данных, производя их репликацию и обновления, что в свою очередь приводит к отсутствию простоев систем.
  • Отказоустойчивость сервиса обеспечивается тем, что, как правило, данную услугу предоставляют центры обработки данных высокого уровня надежности (Tier II и Tier III) с отказоустойчивой инфраструктурой, благодаря чему обеспечивается бесперебойный доступ к данным.

Недостатки облачных объектных хранилищ

Среди замечаний, которые называют ИТ-специалисты можно выделить следующие:

  • Приложения, которые обращаются к объектному хранилищу, часто требуют доработки, так как, как правило, изначально API объектов максимально простые и не соответствуют стандартным требованиям для управления данными из хранилища.
  • Часто появляются проблемы с совместимостью инструментов файловой системы (например, утилитов) с объектными системами хранения. Для того, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом, требуется организация нескольких промежуточных уровней.
  • Объектное хранилище подходит не для всех типов данных. Наиболее подходящие объекты — это медиаданные и веб-материалы.

Особенности интерфейса

Несмотря на то, что в целом технологии объектного хранилища развиваются уже более 20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов:

  • S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon.
  • Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организация, занимающаяся разработкой технологий облачных услуг.
  • CDMI, разработанный Storage Networking Industry Association (SNIA).

Из чего складывается стоимость услуги

Основными параметрами, от которых зависит стоимость услуги являются:

  • Объем хранимых данных. Как правило, цена указывается за 1 ГБ данных и часто стоимость 1 ГБ зависит от общего арендуемого объема хранилища — чем больше данных вы храните, тем дешевле стоимость 1 ГБ. Цена меняется, как правило, в определенном диапазоне, например, до 1 ТБ стоимость может быть p1,43 за гигабайт, а в диапазоне от 1 до 10 ТБ — уже p1,33.
  • Объем исходящего трафика. Здесь также тарификация происходит за каждый гигабайт, а стоимость зависит от общего потребленного трафика за месяц. Цена изменяется в рамках определенных поставщиком услуги диапазонов, например, до 10 ТБ стоимость за 1 ГБ трафика составит p1,02, тогда как свыше 10 ТБ и до 90 ТБ стоимость за гигабайт будет p0,92.
  • Количество и тип запросов к API. Выделяют два типа запросов: «PUT, META, LIST, POST, COPY и другие» и «GET и другие». Запросы тарифицируются пакетами по 1 тыс. и 10 тыс. запросов.
  • Тип хранения: горячее или холодное. Под холодным подразумевается хранение данных, обращение к которым происходит редко. Как правило, к такой категории относят архивы и различные резервные копии систем и приложений. Горячими данными называют объекты, обращение к которым происходит достаточно часто.

Как выбрать провайдера облачного хранилища

Для выбора провайдера облачного хранилища воспользуйтесь гибким поиском тарифа на ИТ-маркетплейсе Market.CNews. На нем представлено более десятка поставщиков данной услуги.

Чтобы подобрать подходящий тариф, определите необходимый объем хранилища, тип, частоту и количество запросов к нему и трафик. Обычно холодное хранилище стоит дешевле горячего, но запросы к нему стоят дороже, чем запросы к горячему хранилищу. Подсказка о том, холодное это хранилище или горячее, часто содержится в названии тарифа.

Выводы

Объектное хранилище позволяет хранить любые типы данных в исходном виде, обеспечивает быстрое масштабирование и оптимизирует потребление ресурсов системами компании. Такая организация хранения данных делает инфраструктуру организации более отказоустойчивой и эффективной. Объектные хранилища позволяют обеспечить надежное и продолжительное хранение неограниченного количества данных и файлов, предоставляя доступ к ним через интернет из любой точки мира.

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