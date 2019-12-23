Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

ИТ-маркетплейс Market.CNews запустил поиск тарифов по облачным объектным хранилищам S3 для компаний. В рамках данной статьи мы расскажем, что такое объектное хранилище, для чего оно используется, кому нужно и как подобрать тариф.

Что такое объектное хранилище

По мере развития любой организации, ее ИТ-специалисты все чаще сталкиваются с вопросом «Как справиться с постоянно возрастающим объемом данных, которые создают и потребляют пользователи компании?». Среди различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений.

Объектной системой хранения данных называется такой тип хранилища, в котором хранятся данные различного формата и объема в виде объектов с метаданными. Каждый такой объект имеет уникальный идентификатор, благодаря которому приложения находят и обращаются к данным, что значительно упрощает работу систем. Отличительной особенностью является то, что данные хранятся в так называемой плоской среде или, другими словами, на одном уровне, т.е. без использования дерева каталогов.

Для чего нужно объектное хранилище

Объектное хранилище обеспечивают высокую скорость работы с большими объемами данных и тысячами объектов. Такой тип хранилища не подразумевает работу пользователей напрямую, доступ к данным организован на уровне приложений с помощью API.

Фото: ru.depositphotos.com Среди различных стратегий хранения данных объектное хранилище является одним из самых эффективных решений

Чаще всего объектное хранилище используется для целей резервного копирования и архивированная критически важных данных. Среди объектов хранения самыми распространенными являются: статический контент (изображения, видео, аудио, файлы JS и CSS), архивы и резервные копии систем, данные корпоративных, мобильных и веб-приложений (изображений, образов, обновлений ПО), электронный документооборот.

Каким компаниям нужно объектное хранилище

Среди самых частых пользователей объектных хранилищ встречаются компании, занимающиеся проектированием и разработкой, игровые порталы, издательства и информационные агентства, организации, предоставляющие медиаконтент для широкой аудитории, маркетплейсы, социальные сети, образовательные учреждения и многие другие, обладающие большими массивами данных.

Преимущества облачных объектных хранилищ

Основными преимуществами в пользу использования объектных хранилищ являются:

Масштабируемость - одно из основных преимуществ. Благодаря тому, что адреса к объектам хранятся в виде ссылок, а не по именам, систему можно легко масштабировать. Такая система практически не ограничена по размеру и может содержать любое количество данных.

Эффективность такого способа хранения обусловлена отсутствием иерархии, что в свою очередь обеспечивает и отсутствие узких мест, которые, как правило, возникают при использовании сложных систем многоуровневых каталогов.

Современные объектные хранилища обеспечивают сохранность целостности данных, производя их репликацию и обновления, что в свою очередь приводит к отсутствию простоев систем.

Отказоустойчивость сервиса обеспечивается тем, что, как правило, данную услугу предоставляют центры обработки данных высокого уровня надежности (Tier II и Tier III) с отказоустойчивой инфраструктурой, благодаря чему обеспечивается бесперебойный доступ к данным.

Недостатки облачных объектных хранилищ

Среди замечаний, которые называют ИТ-специалисты можно выделить следующие:

Приложения, которые обращаются к объектному хранилищу, часто требуют доработки, так как, как правило, изначально API объектов максимально простые и не соответствуют стандартным требованиям для управления данными из хранилища.

Часто появляются проблемы с совместимостью инструментов файловой системы (например, утилитов) с объектными системами хранения. Для того, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом, требуется организация нескольких промежуточных уровней.

Объектное хранилище подходит не для всех типов данных. Наиболее подходящие объекты — это медиаданные и веб-материалы.

Особенности интерфейса

Несмотря на то, что в целом технологии объектного хранилища развиваются уже более 20 лет, до сих пор нет какого-то одного общепринятого стандарта интерфейса. Но за это время довольно прочно закрепилась тройка самых популярных интерфейсов:

S3 API. В данном случае S3 переводится как Simple Storage Service. Данный интерфейс принадлежит облачному провайдеру Amazon.

Object Storage API или Swift API. Данный интерфейс принадлежит компании OpenStack. Это некоммерческая организация, занимающаяся разработкой технологий облачных услуг.

CDMI, разработанный Storage Networking Industry Association (SNIA).

Из чего складывается стоимость услуги

Основными параметрами, от которых зависит стоимость услуги являются:

Объем хранимых данных. Как правило, цена указывается за 1 ГБ данных и часто стоимость 1 ГБ зависит от общего арендуемого объема хранилища — чем больше данных вы храните, тем дешевле стоимость 1 ГБ. Цена меняется, как правило, в определенном диапазоне, например, до 1 ТБ стоимость может быть p 1,43 за гигабайт, а в диапазоне от 1 до 10 ТБ — уже p 1,33.

Объем исходящего трафика. Здесь также тарификация происходит за каждый гигабайт, а стоимость зависит от общего потребленного трафика за месяц. Цена изменяется в рамках определенных поставщиком услуги диапазонов, например, до 10 ТБ стоимость за 1 ГБ трафика составит p 1,02, тогда как свыше 10 ТБ и до 90 ТБ стоимость за гигабайт будет p 0,92.

Количество и тип запросов к API. Выделяют два типа запросов: «PUT, META, LIST, POST, COPY и другие» и «GET и другие». Запросы тарифицируются пакетами по 1 тыс. и 10 тыс. запросов.

Тип хранения: горячее или холодное. Под холодным подразумевается хранение данных, обращение к которым происходит редко. Как правило, к такой категории относят архивы и различные резервные копии систем и приложений. Горячими данными называют объекты, обращение к которым происходит достаточно часто.

Как выбрать провайдера облачного хранилища

Для выбора провайдера облачного хранилища воспользуйтесь гибким поиском тарифа на ИТ-маркетплейсе Market.CNews. На нем представлено более десятка поставщиков данной услуги.

Чтобы подобрать подходящий тариф, определите необходимый объем хранилища, тип, частоту и количество запросов к нему и трафик. Обычно холодное хранилище стоит дешевле горячего, но запросы к нему стоят дороже, чем запросы к горячему хранилищу. Подсказка о том, холодное это хранилище или горячее, часто содержится в названии тарифа.

Выводы

Объектное хранилище позволяет хранить любые типы данных в исходном виде, обеспечивает быстрое масштабирование и оптимизирует потребление ресурсов системами компании. Такая организация хранения данных делает инфраструктуру организации более отказоустойчивой и эффективной. Объектные хранилища позволяют обеспечить надежное и продолжительное хранение неограниченного количества данных и файлов, предоставляя доступ к ним через интернет из любой точки мира.