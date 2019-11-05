Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать

Цены на услуги ЦОД в значительной мере зависят от уровня надежности ЦОД, на базе которого будет работать серверное оборудование. В рамках данного обзора попробуем ответить на вопрос, как уровни надежности ЦОД влияют на цену услуг. Анализ цен будет проведен на основе данных, представленных в ИТ-маркетплейсе Market.CNews.

Что такое Tier, отличия, проверка

Tier — это стандарт надежности инфраструктуры и оборудования, присваиваемый дата-центрам. Если говорит о разделении ЦОДов по уровню Tier, то предусмотрено 4 категории — Tier I, Tier II, Tier III и Tier IV. С ростом категории возрастает надежность инфраструктуры дата-центра и его отказоустойчивость. Основная часть коммерческих дата-центров имеет категорию Tier II либо Tier III.

Основное отличие категорий друг от друга заключается в отказоустойчивости дата-центра. ЦОД категории Tier III имеет полную резервацию всей инфраструктуры и обеспечивает беспрерывную работоспособность. В ЦОДе категории Tier II дублируется только активное оборудование, что увеличивает риск возникновения аварий. Данная категория подразумевает несколько часов простоя в год, как минимум — для проведения профилактических работ, во время которых ЦОД Tier II останавливает свою работу.

Фото: ru.depositphotos.com Основное отличие категорий друг от друга заключается в отказоустойчивости дата-центра

Выбирая дата-центр определенной категории, важно понимать, рассматриваете ли вы ЦОД с заявленной категорией Tier или с подтвержденной. Подтверждением уровня Tier является наличие соответствующего сертификата организации Uptime Institute. Гарантировать заявленный уровень качества услуг может только ЦОД с подтвержденной сертификацией. Заявленный уровень оценивается самим дата-центром и может не учитывать всех необходимых требований.

Из чего складывается стоимость тарифа

Чтобы оценить примерные затраты на содержание сервера в дата-центре, необходимо учесть как стоимость тарифных планов, так и возможные дополнительные траты на аутсорсинг и ресурсы, не вошедшие в выбранный тариф.

Основными параметрами любого тарифа на услугу colocation являются:

Количество арендуемых юнитов

Объем предоставляемого электропитания

Количество предоставляемых IP-адресов

Количество каналов связи

Скорость и объем трафика сети Интернет

Также стоит отметить, что ежемесячная сумма расходов складывается из стандартной стоимости тарифа и затрат на дополнительные услуги, которыми клиент воспользовался за месяц. Это может быть как выполнение работ инженерами дата-центра (услуга «удаленные руки»), так и, например, оплата превышения предоставленного в тарифе объема электропитания.

Сравнительный анализ цен

В ИТ-маркетплейсе Market.CNews, в котором собраны тысячи тарифов на разные ИТ-услуги, можно провести сравнительный анализ тарифов на услугу Colocation в ЦОДах категорий Tier II и Tier III.

При одинаковых параметрах (количество юнитов, мощность, каналы связи, количество IP-адресов) итоговая величина тарифа в дата-центре Tier III выше, чем у площадки Tier II в среднем в полтора раза.

Так, аренда одного юнита в ЦОД уровня Tier II обойдется в среднем в p2000/мес., а в ЦОД уровня Tier III — p3000/мес. В данном случае речь идет о заявленных уровнях ЦОД. Если же уровень надежности ЦОД подтвержден, то стоимость возрастет еще в 1,5-2 раза.

Стоит ли переплачивать

Чтобы понять, стоит ли переплачивать за услуги ЦОДа Tier III, следует ответить на два вопроса:

Может ли отключение ИТ-оборудования нанести убытки вашему бизнесу?

Сколько стоит каждая минута простоя для вашей компании?

Если отключение ИТ-оборудования не нанесет убытки вашему бизнесу или они будут незначительны, то с большой долей вероятности вам нет необходимости размещаться в более дорогом ЦОДе Tier III. Если же потенциальные убытки значительны по отношению к разнице цен между Tier II и Tier III, то следует предпочесть Tier III.

Как показывает опыт, у малых и средних порталов и интернет-магазинов особой нужды в Tier III нет. А вот микрофинансовым организациям, банкам, крупному ритейлу без Tier III не обойтись.

Заключение

Для небольших компаний, бизнес которых относительно слабо зависит от работы ИТ-инфраструктуры, допустимо размещение в ЦОД уровня Tier II. Организациям, в значительной мере зависящим от надежности работы ИТ-инфраструктуры, следует предпочесть размещение в Tier III. Для выбора поставщика услуг и подходящего тарифа может быть использован ИТ-маркетплейс Market.CNews.