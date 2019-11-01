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Центробанк не позволил американцам создать платежную платформу с российским банком

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce ИТ в банках
, Текст: Игорь Королев
Американской корпорации Net Element не удалось создать совместное предприятие в области платежных сервисов с российским банком «Спутник». Сделку не одобрил Центробанк.

Net Element не смог создать совместный платежный центр с банком «Спутник»

Американской корпорации Net Element, владеющей платежными системами TOT Payments (США) и PayOnline (Россия), не удалось создать совместное предприятие с российским банком «Спутник». Об этом говорится в документах Net Element.

Меморандум между Net Element и базирующимся в Самаре банком «Спутник» был заключен осенью 2018 г. Предполагалось создать совместную технологическую платформу для приема платежей финансовыми институтами и провайдерами дополнительных сервисов. Платформа должна была сочетать в себе опыт банка «Спутник» в организации международных финансовых платежей с опытом Net Element в области сервисов по приему платежей.

Стороны договорились, что Net Element займется разработкой и запуском платежного центра. Со своей стороны, банк «Спутник» должен был обеспечить работу дата-центра для соответствующего ПО и предоставить финансовые инструменты, необходимые для работы будущей платформы.

Сделка должна была получить одобрение акционеров банка «Спутник» и Центробанка. По ее завершению Net Element получил бы 25% акций банка «Спутник».

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Центробанк не одобрил создание совместного платежного сервиса американской Net Element и российского банка «Спутник»

Акционеры банка «Спутника» одобрили сделку. Однако Центробанк не дал на нее разрешения, так как владельцы банка отказались обеспечить минимальный уровень капитальных резервов.

Неудачный блокчейн-проект

Для Net Element это не первая за последнее время неудачная попытка создания совместного предприятия. В конце 2017 г. корпорация договорилась с компанией Bunker Capital о совместной разработке блокчейн-платформы, обеспечивающей проведение первичного размещения токенов (ICO) и осуществление смарт-контрактов. Данное известие привело к росту акций Net Element на американской бирже NASDAQ.

В рамках сделки Bunker Capital получила 0,5% акций Net Element, который на тот момент стоил $221 тыс. Однако уже в феврале 2018 г. стороны расторгли соглашение и Net Element потребовал от несостоявшегося партнера вернуть переданный ему пакет акций. В итоге стороны договорились о том, что Bunker Capital выплатил Net Element $50 тыс.

Совместный проект «дочки» Net Element и ВТБ

В то же время принадлежащая Net Element российская платежная система PayOnline договорилась с банком ВТБ и платежной системой «Моби.Деньги» о работе с ними как с банками-гарантами и клиринговыми банками. PayOnline необходимо наличие банков-гарантов для работы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Корпорация Net Element помимо PayOnline владела в России одним из крупнейших агрегаторов мобильного контента TOT Money. Впоследствии TOT Money был переименован в Digital Provider, а затем присоединен к PayOnline.

Крупнейшим акционером Net Element является ее президент, американец украинского происхождения Олег Фирер с долей 11,5%. Также в число крупнейших акционеров корпорации ранее входил казахстанский металлургический магнат Кенес Ракишев.

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