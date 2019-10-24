В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка

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В Сбербанке произошла вторая крупная утечка персональных данных клиентов за октябрь 2019 г. Банк отрицает этот факт, но подлинность части содержащейся в БД информации подтверждена независимыми специалистами. По оценке экспертов, в дальнейшем украденные у Сбербанка личные данные могут использоваться в мошеннических схемах и для рассылки спама.



Биометрия клиентов Сбербанка для всех

Сбербанк допустил новую утечку персональных данных своих клиентов, вторую за последние 30 дней. Архив с записями распространяется на черном рынке, но на момент публикации материала Сбербанк факт утечки опровергал. Архив содержит последние записи разговора клиентов с техподдержкой банка – это означает, что банк допустил утечку биометрии, образцов голоса, своих пользователей.

Как сообщает РБК, впервые объявление о продаже новой БД Сбербанка было размещено в интернете 13 октября 2019 г. но на утро 24 октября 2019 г. оно было закрыто. По словам продавца, архив изначально содержал 11,5 тыс. записей, но позже он увеличился до 1 млн строк, по одной строке на клиента. 80 тыс. записей из них – это ФИО и другие личные данные клиентов банка, задолжавших ему. В то же время, по данным «Коммерсанта», размер БД не превышает 19 823 строк.

Содержимое базы данных

Продавец передал сотрудникам РБК так называемый «пробник», содержащий часть реализуемой им БД Сбербанка. Он состоял из 26 записей, каждая из которых, в дополнение к ФИО, включала подробные паспортные данные, адрес прописки, адрес проживания и указанные клиентом контактные номера телефонов.

Вместе с этим по каждому из 26 клиентов в «пробнике» содержались сведения о номерах счетов, сумме и сроке кредита, и заодно о сумме просроченной задолженности и датах образования просрочки и последнего произведенного платежа. Утечка может иметь всероссийские масштабы, так как даже среди 26 пользователей Сбербанка из, по заверениям продавца, 1 млн, нашлись клиенты его Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других представительств.

Сбербанк не смог обеспечить безопасность биометрических данных своих клиентов

По данным продавца, предлагаемая им БД собирается с 2015 г. и может быть скомпонована по требованиям покупателя – к примеру, по определенным фамилиям клиентов, региону проживания, филиалу банка и т. д.

Комментарий Сбербанка и подлинность сведений

Пресс-служба Сбербанка официально не признает факт утечки в интернет новой базы данных банка и называет информацию о существовании БД «слухами и домыслами». «В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», – отметили представители банка.

Однако источник РБК, приближенный к Сбербанку, косвенно подтвердил и то, что база все же утекла в Сеть, и то, что она содержит реальные данные. По его словам, это информация из старой базы СБ. Он также добавил, что на сам банк совершается информационная атака, оставив это без подробностей.

Сотрудники РБК тоже подтвердили достоверность содержащихся в БД сведений. Проверка части ФИО и номеров телефонов в системе «Сбербанк.онлайн» выявила частичное совпадение.

Мнение эксперта

Основатель и директор российской компании DeviceLock (занимается вопросами информационной безопасности) Ашот Оганесян высказал предположение, что база данных может оказаться реальной и признал, что информация в ней выглядит относительно свежей. «С учетом того что продавец сообщил о возможности получить аудиозаписи разговоров, данные, возможно, утекли из внешнего колл-центра, обеспечивающего работу с должниками», – сказал «Коммерсанту» директор DeviceLock.

Ашот Оганесян предположил, что новая БД Сбербанка может попасть в руки злоумышленников, которые будут использовать сведения из нее для рассылки спама и проведения мошеннических операций, в том числе и для звонков якобы от лица Сбербанка с целью получения от них денежных средств обманным путем.

Персональные данные россиян в открытом доступе

Данное происшествие с утечкой данных стало четвертым за один только октябрь 2019 г. и вторым, в котором фигурирует Сбербанк. В первый раз банк «отличился» 3 октября 2019 г., упустив в Сеть информацию о 60 млн своих клиентов. Это стало крупнейшей утечкой в истории российского банковского сектора, однако сам Сбербанк поначалу признал факт компрометации сведений лишь 200 клиентов, а позднее «добавил» к ним еще 5000.

Добавим, что практически год назад, в конце октября 2018 г., Сбербанк допустил утечку персональных данных своих сотрудников – была скомпрометирована личная информация 421 тыс. человек, включая самого Германа Грефа, главу Сбербанка.

Но в октябре 2019 г. распространение личной информации допустил не только Сбербанк - 7 октября 2019 г., в свободном доступе оказалась БД с адресами, телефонами и ФИО абонентов проводного интернета «Билайна». Были скомпрометированы личные данные 2 млн россиян, и сотрудники редакции CNews подтвердили подлинность некоторых из них.

18 октября 2019 г. стало известно, что в интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Утекшая в интернет база данных предположительно принадлежала микрофинансовой организации «ГринМани» и содержала сведения, предоставленные бюро кредитных историй «Эквифакс» и «Объединенным кредитным бюро». Также утечке подверглись сведения об абонентах операторов «Мегафон» и МТС