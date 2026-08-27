Число ИТ-предпринимателей в ДФО за год выросло на 17,4%

За год число индивидуальных предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе выросло на 3,7%. Лучшую динамику показали информационные технологии: за год число ИТ-предпринимателей выросло на 17,4%. Таковы результаты исследования «Сбер2B Аналитики». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В пятерку по приросту также вошли научная, профессиональная и техническая деятельность (+14,4%), операции с недвижимостью (+12,2%), культура, спорт и развлечения (+9,6%), гостиницы и общепит (+8,7%).



Большинство ИП заняты в торговле — 40,4% предпринимателей. Помимо этого, в топ-3 — транспортировка и хранение (13,7%) и строительство (9,9%).

62,5% ИП — люди 35–54 лет. Доля предпринимателей старше 45 лет за год выросла на 1,2 процентных пункта и достигла 49,3%. Доля женщин в ИП составила 45,1%

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка: «На Дальний Восток приходится 5,4% от общего числа действующих индивидуальных предпринимателей в России. Наиболее высокие показатели внутри ДФО фиксируются в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях, а также Магаданской области. Это показывает, что предпринимательская активность на Дальнем Востоке распределена неравномерно и наиболее заметна в отдельных регионах округа. Параллельно с развитием региональной экономики растёт и наше присутствие: за 7 месяцев 2026 г. число новых клиентов увеличилось на 411 тыс. предпринимателей. Мы рады, что они выбирают "Сбер"».

Исследование «Сбер2B Аналитики» подготовлено с помощью панели «Мониторинг экономики региона» на основе агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц, а также данных из более чем 70 внутренних и внешних источников, что позволяет анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Данные на июнь 2026 г. сравниваются с данными на июнь 2025 г.



