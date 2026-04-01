CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Интерсофт Лаб» обеспечила поддержку трансфертного ценообразования в ПО «Контур»

В приложении «Трансфертное управление ресурсами» российского разработчика «Интерсофт Лаб» реализован расчет компонентной трансфертной ставки. Новый функционал позволит банкам автоматизировать процессы трансфертного ценообразования, обеспечит расчет трансфертных цен на ресурсы с учетом различных внутренних, рыночных и регуляторных факторов, поможет эффективно управлять прибыльностью, ликвидностью и рисками.

Приложение «Трансфертное управление ресурсами» входит в состав имортонезависимой версии программной платформы «Контур», предназначенной для риск-ориентированного управления эффективностью финансовой организации (зарегистрирована в реестре российских программ для ЭВМ и БД под номером 21171).

Приложение функционирует на базе финансового хранилища данных и автоматизирует расчет трансфертных доходов и расходов банка в разрезе подразделений, бизнес-направлений, продуктов, клиентов и другой аналитики. Для расчетов используются данные по счетам и сделкам, консолидированные в хранилище из учетных систем организации.

Компания «Интерсофт Лаб» расширила функциональность приложения инструментами трансфертного ценообразования. Теперь с его помощью можно выполнять расчет компонентных трансфертных ставок для внутреннего размещения и привлечения ресурсов. Компонентные ставки формируются на основе базовой ставки и ряда спредов (корректировок), позволяющих учесть во внутренних ценах премии за ликвидность, расходы по отчислениям в агентство по страхованию вкладов, расходы по отчислениям в ФОР и другие составляющие стоимости ресурсов.

Автоматизация расчета компонентных ставок и применение их для оценки трансфертных доходов и расходов поможет банку эффективно управлять процентными рисками и ликвидностью, более точно оценивать прибыльность подразделений, бизнес-направлений, банковских продуктов, клиентов.

«Наше приложение уже много лет помогает банкам решать задачи трансфертного управления ресурсами. Им пользуются организации разного масштаба: и крупные, и средние. После ухода с рынка западных игроков, конкурентов у нас практически не осталось: в реестре российских программ софта с таким же функционалом просто нет, — сказала Юлия Амириди, заместитель генерального директора «Интерсофт Лаб». — Обновлённое приложение позволит банкам автоматизировать расчёт внутренних цен на ресурсы по собственным методикам и даст возможность более гибко управлять ликвидностью и рисками. Первые проекты внедрения приложения с новой функциональностью уже стартовали».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

