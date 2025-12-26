CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Программа лояльности «СберБизнес Спасибо» поможет расширить бизнес

Сбербанк усовершенствовал корпоративную программу лояльности «СберБизнес Спасибо». Теперь предприниматели могут использовать накопленные бонусы «Спасибо» для аренды онлайн-касс. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Аренда касс – это комплексное онлайн-решение для расчетов, куда входит сама касса, а также фискальный накопитель и электронная подпись. При подключении кассы предприниматель может подключить эквайринг и прием оплаты по QR-коду. Специалисты доставят оборудование и настроят его, а также обучат сотрудников работе с ним. Аренда онлайн-касс за бонусы упрощает масштабирование: бизнес может открыть точку, подключить кассу и компенсировать ее стоимость бонусами.

Также с февраля 2026 г. накопленные бонусы «СберБизнес Спасибо» можно будет использовать для возмещения опции «Селлер». С ней предпринимателям доступны безлимитные переводы выручки с маркетплейсов на личные счета и счета физлиц без комиссии. В одном окне — аналитика и управление продажами на всех площадках. Эксперты Сбербанка помогут настроить систему, которая дает рекомендации по логистике, формированию поставок и запуску рекламы. Кроме того, в пакет входит страхование товаров во время перевозки, хранения и выдачи покупателю. Опция «Селлер» снижает издержки, связанные с комиссиями за переводы денег с торговых площадок, и позволяет забирать выручку максимально выгодным способом.

Сбербанк также расширил способы оплаты с последующим возмещением. Продукты «СберЗдоровье», «СберСтрахование» и «СберТаргет» сейчас можно оплачивать бизнес-картой (раньше — только с расчетного счета) и возместить стоимость этой покупки в течении 60 дней. Это упрощает доступ к полезным инструментам экосистемы банка для корпоративных клиентов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «В этом году количество участников «СберБизнес Спасибо» увеличилось на 30%. Это связано с тем, что программа стала гибче и еще выгоднее для предпринимателей. Появилась возможность выбирать категории повышенного кешбэка по бизнес-карте, а копить бонусы теперь можно быстрее – благодаря изменению лимитов. Важный момент: становится все больше клиентов, которые выбирают сервисы «Сбера» и партнеров за бонусы – вместо конвертации бонусов в рубли. Эти сервисы решают важные бизнес-задачи. Например, аренда касс помогает открывать новые точки, масштабируя свое дело. Именно поэтому мы продолжим расширять этот список и в 2026 г.».

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, после оплаты продукта в разделе «СберБизнес Спасибо» нужно выбрать карточку с названием соответствующего продукта и нажать кнопку «Возместить». Бонусы спишут, а сумму возмещения зачислят на счет клиента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России создадут озеро данных о мошенниках

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще