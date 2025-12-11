Сбербанк развивает технологию «Вжух»: к сервису подключился «Цифра банк»

Сбербанк как разработчик технологии бесконтактной оплаты «Вжух» расширяет партнерскую экосистему сервиса. К числу банков, использующих «Вжух» на своей стороне, присоединился «Цифра банк» — его клиенты получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Вжух» — это технология Сбербанка, которая позволяет проводить оплату смартфоном, даже при отсутствии подключения к интернету на устройстве клиента. Сейчас сервис доступен на 1,5 млн новых биометрических терминалов Сбербанка, поддерживающих BLE‑оплату, и становится единым технологическим стандартом для рынка.

Клиентам «Цифра банка» для оплаты с iPhone достаточно включить Bluetooth, войти в мобильное приложение банка, нажать «оплатить телефоном», поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Если у клиента несколько карт, он может выбрать нужную перед оплатой.

Все взаимодействие строится на инфраструктуре и технологиях «Вжух», которые Сбербанк развивает и масштабирует для банков‑партнеров. «Вжух» открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении «Т‑Банка». Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года.