«Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных

Компании Smart technologies Soft и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили ключевой этап перехода «Ренессанс Банка» на отечественную платформу контейнеризации «Боцман» для управления мультикластерными средами Kubernetes. В ходе проекта было осуществлено кардинальное обновление процессов сбора, хранения и анализа событийных журналов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В предыдущей архитектуре система логирования была жестко централизована, что ограничивало гибкость работы продуктовых и инженерных команд. Однако современные требования к сбору и анализу журналов событий приложений и инфраструктуры предполагают более гибкий подход. Это связано с постоянным ростом объемов данных, который приводит к дефициту вычислительных ресурсов и увеличению эксплуатационных затрат.

Новая архитектура решения разрабатывалась с учетом географического распределения и была развернута в двух независимых дата-центрах, что потребовало тщательной синхронизации конфигураций и разработки специализированных дашбордов для визуализации. Одним из ключевых результатов проекта стало создание автономных, изолированных рабочих сред для проектных команд, которые получили возможность самостоятельно управлять параметрами сбора журналов, настраивать формат и частоту логирования в соответствии со своими задачами, а также вносить изменения без участия центральной ИТ-службы. Это обеспечило больший контроль над процессами, повысило гибкость и ускорило внутренние взаимодействия.

Переход сопровождался масштабной работой по тестированию и оптимизации. Архитектура системы хранения была переосмыслена с приоритетом на стабильность, отказоустойчивость и надежность: выявленные при пиковых нагрузках проблемы были решены заменой Logstash на Vector, а журналы событий стали реплицироваться в два независимых дата-центра для обеспечения сохранности и синхронности данных даже в случае отказа одной из площадок.

«В сотрудничестве с командой компании «Платформа Боцман» мы реализовали комплексное решение, включающее контейнеризацию инфраструктуры, автоматическое масштабирование сервисов, внедрение GitOps-практик для управления конфигурациями и интеграцию с Active Directory. Особое внимание уделили вопросам информационной безопасности — внедрили строгую политику разграничения доступа, систему аутентификации источников событий и сквозное шифрование трафика, — сказал Александр Евсиков, директор департамента сервисных проектов Smart technologies Soft. — Такой комплексный подход позволил заказчику существенно снизить операционные риски, связанные с человеческим фактором».

«Такой подход позволил значительно сократить время восстановления: теперь RTO составляет не более одного часа, а синхронизация 10 тыс. шардов занимает всего шесть минут. На этапе промышленной эксплуатации платформа доказала свою эффективность: пиковая нагрузка достигала 226 тыс. событий в секунду, объем хранимых данных — 650 ТБ на каждый ЦОД, число индексов — более 20 тыс.», — сказал Александр Шестаков, руководитель Блока Технологии «Ренессанс Банка».

«В результате внедрения мы создали современный, масштабируемый, отказоустойчивый и безопасный сервис логирования, полностью соответствующий требованиям крупного финансового института. Этот проект стал важной точкой роста для наших команд, обеспечив полный контроль над конфигурациями и гарантированную надежность платформы», — отметил Игорь Сорокин, коммерческий директор «Платформы Боцман».