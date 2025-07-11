Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках через СБП в первой половине 2025 г. составила 74%, а офлайна – 26%. При этом в аналогичном периоде 2024 г. у онлайн-покупок было 79%, а офлайн – 21%. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Как отмечают аналитики банка, платежи через СБП в онлайне традиционно лидируют. При этом неуклонно растет доля офлайна. Все больше россиян используют СБП для платежей во время шопинга в торговых центрах, визитов в кафе и с легкостью оплачивают покупки через QR-код на кассах, с помощью специальных платежных NFC-табличек в кассовых зонах и пр.

В минувшем полугодии средний чек покупки в офлайне через СБП оказался выше, чем в онлайне – 2137 руб. против 1786 руб., соответственно. Годом ранее также лидировали офлайн-платежи – 1520 руб. против 833 руб. в онлайне, соответственно.

Согласно статистике банка, в минувшем полугодии в число самых популярных категорий покупок в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне вошли супермаркеты (645 руб.), рестораны быстрого питания (741 руб.) и детская одежда (1764 руб.).

При этом в офлайне среди популярных категорий в первой половине 2025 г. оказались супермаркеты (592 руб.), рестораны быстрого питания (708 руб.) и книжные магазины (896 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок в первом полугодии 2025 и 2024 гг.