CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках через СБП в первой половине 2025 г. составила 74%, а офлайна – 26%. При этом в аналогичном периоде 2024 г. у онлайн-покупок было 79%, а офлайн – 21%. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Как отмечают аналитики банка, платежи через СБП в онлайне традиционно лидируют. При этом неуклонно растет доля офлайна. Все больше россиян используют СБП для платежей во время шопинга в торговых центрах, визитов в кафе и с легкостью оплачивают покупки через QR-код на кассах, с помощью специальных платежных NFC-табличек в кассовых зонах и пр.

В минувшем полугодии средний чек покупки в офлайне через СБП оказался выше, чем в онлайне – 2137 руб. против 1786 руб., соответственно. Годом ранее также лидировали офлайн-платежи – 1520 руб. против 833 руб. в онлайне, соответственно.

Согласно статистике банка, в минувшем полугодии в число самых популярных категорий покупок в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне вошли супермаркеты (645 руб.), рестораны быстрого питания (741 руб.) и детская одежда (1764 руб.).

При этом в офлайне среди популярных категорий в первой половине 2025 г. оказались супермаркеты (592 руб.), рестораны быстрого питания (708 руб.) и книжные магазины (896 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок в первом полугодии 2025 и 2024 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще