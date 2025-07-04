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Только 8% россиян готовы к зарплате в цифровых рублях, 3 из 4 боятся, каждый шестой сомневается

К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, осведомленных о цифровом рубле. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях. Чем ближе мы к запуску новой формы национальной валюты, тем больше скепсиса у россиян: если в августе 2024 г. полностью или частично получать зарплату «в цифре» были готовы 13% экономически активных граждан, то сегодня — только 8% (в том числе 3% — всю зарплату, а 5% — часть зарплаты). 75% против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь». 17% затруднились с ответом: «Посмотрим, как это будет работать».

Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 13% представителей сильного пола и только 4% женщин.

Среди россиян с доходом от 100 тыс. руб. в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (12%), так и противников новой формы национальной валюты (78%), по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 19-24 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов.

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