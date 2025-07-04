ИИ в приложении Сбербанка выявил главные «финансовые дыры» россиян — и предложил, как их закрыть

Сервисы персонального финансового менеджмента (PFM, Personal Finance Management) на базе искусственного интеллекта в приложении «СберБанк Онлайн» помогли выявить типовые ошибки в управлении личными финансами. Среди самых частых — платные подписки, которыми никто не пользуется, импульсивные траты и отсутствие накоплений, даже при стабильном доходе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным Сбербанка, в среднем клиенты теряют около тысячи руб. в месяц на забытых подписках. Между тем виртуальный ассистент «Салют» в ответ на вопрос «Куда привязаны мои карты», оперативно предложит проверить, к каким сервисам привязаны карты и счета, и при желании отписаться от ненужных.

Еще одна крупная статья расходов — импульсивные покупки на маркетплейсах. Как показал анализ обезличенных поведенческих данных, более 60% таких трат не связаны с финансовыми целями и не сопровождаются системным накоплением, отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

У пользователей с высокой долей спонтанных трат уровень сбережений в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто планирует расходы и использует функции постановки целей и отслеживания прогресса.

ИИ в PFM Сбербанка также выявил еще один типовой сценарий: отсутствие накоплений при регулярных поступлениях. Более 40% клиентов с регулярными доходами не создают финансовых целей в приложении и не используют накопительные счета. У этой группы характерны хаотичные переводы между счетами и отсутствие стратегии накоплений — в результате даже при стабильном доходе не формируется подушка безопасности.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Финансовое здоровье — как физическое: мы не всегда замечаем, где теряем силы или ресурсы. Искусственный интеллект помогает взглянуть на свою финансовую жизнь со стороны, выявить слабые места и получить понятные рекомендации. Он выступает своего рода финансовым навигатором. Как шагомер, который не заставляет двигаться, но помогает понять, сколько ты прошел, так и ИИ в финансах дает опору и ясность».

Что делает ИИ — и что меняется

С виртуальным ассистентом «Салют» можно обсудить свое финансовое поведение, расходы, получить неочевидные инсайты о привычках и советы по оптимизации бюджета и максимизации выгоды. Чтобы начать разговор о своих финансах, например, можно произнести или написать «Дайджест расходов». Оттуда пользователи могут перейти к детальной качественной аналитике, в такие сервисы как — «Портфельная аналитика», «Финансовое здоровье», «Анализ финансов», «Календари платежей и выплат», которые помогают глубже понимать свое финансовое положение и принимать более взвешенные решения. Помимо этого, PFM взаимодействует с людьми через контекстные персональные рекомендации по накоплениям, инвестициям и экономии, которые появляются в приложении в зависимости от жизненной ситуации пользователя и помогают ему принять наиболее оптимальное решение.

Сегодня свыше 10 млн клиентов Сбербанка регулярно пользуются PFM со встроенным искусственным интеллектом. 15% из них ежемесячно выполняют хотя бы одну персональную рекомендацию: переходят на более выгодный накопительный продукт, пересматривают структуру расходов, оформляют налоговые вычеты.

Пользователи сервиса «Портфельная аналитика» показывают среднегодовую доходность на 2% выше рыночных бенчмарков. Они активнее управляют своими портфелями и реже совершают эмоциональные сделки.

Также вырос интерес к инвестиционным рекомендациям ИИ: число клиентов, использующих их, увеличилось на 31% за год. Особенно востребованы эти советы у начинающих инвесторов, для которых ИИ стал входной точкой в сложные темы.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Главная ценность ИИ в том, что он помогает человеку лучше понимать свою финансовую картину. Он предлагает подсказки, основанные на целях и привычках самого пользователя. Мы встроили ИИ в повседневный пользовательский опыт — так, чтобы он дополнял человеческий выбор, а не заменял его. Если человек хочет разобраться, как планировать бюджет, накопить на отпуск или оптимизировать портфель — ИИ всегда под рукой. Для нас важно не просто предлагать продукт, а помогать клиенту осознанно подойти к своим решениям — понимать, что он делает, зачем и что это ему даст».