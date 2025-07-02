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«Точка Банк» и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса

«Точка Банк» и инвестиционная платформа Lender Invest подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Цель сотрудничества — расширение доступа предпринимателей к альтернативным финансовым инструментам. В рамках соглашения стороны объединяют усилия, чтобы предоставить клиентам «Точки» возможность привлечения финансирования за счет частных инвесторов через платформенные решения Lender Invest. Отдельное направление сотрудничества — подключение Lender Invest к финансированию проектов в сфере строительства по заявкам, поступающим от менеджеров «Точка Банк».

Lender Invest — это финтех-платформа, которая дает предпринимателям доступ к альтернативному финансированию за счет частных инвесторов и предлагает гибкие условия кредитования, которые дополняют классические банковские продукты. Это позволит менеджерам «Точки» рекомендовать своим клиентам дополнительные пути финансирования в случае, если традиционные банковские инструменты оказываются недоступными или недостаточными. Согласно условиям соглашения, платформа берет на себя все процессы, связанные с квалификацией, сопровождением и соблюдением комплаенс-процедур в отношении передаваемых заявок.

«Команда «Точки» давно работает с рынком краудинвестинга. Например, мы создали API-технологию для процессинга и выдачи займов, а затем усилили эту возможность при помощи СБП. Мы максимально настроены усиливать бизнес-процессы наших партнёров своими финтех-решениями», — отметил лидер направления «Развитие нового бизнеса» в «Точка Банке» Артем Середа.

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