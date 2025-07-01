«ББР Банк» запустил онлайн-чат для поддержки бизнес-клиентов

«ББР Банк» запустил онлайн-чат для поддержки бизнес-клиентов. Теперь квалифицированную помощь специалистов банка можно получить непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка».

С помощью чата клиенты могут задать вопросы о текущих расчетных счетах, функционале ДБО, получить техническую поддержку, а также консультации по другим продуктам и сервисам. Специалисты «ББР Банка» готовы оперативно отвечать на вопросы, предоставляя необходимую поддержку, когда она необходима.

«В современном мире онлайн-чаты являются стандартом клиентского сервиса, ожидаемым и привычным каналом коммуникации. Благодаря этому инструменту мы стремимся обеспечить нашим бизнес-клиентам привычный и комфортный способ взаимодействия с банком. Кроме того, это позволит им оперативно и без лишних усилий решать возникающие вопросы, получая всю необходимую информацию», — сказал Сергей Никитенков, руководитель направления развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса «ББР Банка».