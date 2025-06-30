«ЮMoney» представили карту в новом игровом дизайне с микросхемой

«ЮMoney» выпустили пластиковую карту с акцентом на технологичный и футуристичный стиль — компания предлагает пользователям новый дизайн с микросхемой. Новое визуальное решение продиктовано запросами аудитории, которая ценит индивидуальность и любит, когда карты выглядят ярко и по-разному. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«В основе новой карты лежит визуальный образ с интегрированной микросхемой: эффект достигается за счет использования бликующей фольги, отражающей свет под разными углами. Такая карта может заинтересовать в первую очередь любителей современных цифровых трендов и геймеров, которым традиционный банковский пластик кажется невыразительным», — сказала Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Карты «ЮMoney» работают пять лет. Платить нужно только один раз — за выпуск и обслуживание. Выпуск карты с микросхемой будет стоить 299 руб. при заказе почтой по России, 549 руб. — при заказе курьерской доставкой и 799 руб. — при заказе за рубеж.

Для заказа карты с новым дизайном нужно войти в кошелек «ЮMoney». Если кошелька нет — регистрация займет несколько минут.

«ЮMoney» продолжают экспериментировать с новыми дизайнами, но и классические черные карты никуда не пропадут — чтобы каждый мог выбрать карту по душе.