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Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта

Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для усовершенствования бюджетного процесса. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр финансов России Антон Силуанов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны запланировали проведение совместных исследований в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных ИИ-агентов. Работа по внедрению мультиагентной системы на базе GigaChat позволит ускорить бюджетные согласования за счет автоматизации подготовки и проверки данных.

Генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учетом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина.

Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса подготовки и контроля федерального бюджета — гибкого, основанного на углубленной аналитике и ориентированного на результат.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Вместе с Минфином мы приступаем к реализации очень амбициозного проекта, который может в корне изменить бюджетный процесс. Степень зрелости ИИ-технологий позволяет нам достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления. Наша модель GigaChat уже интегрирована в бюджетный процесс и хорошо показала себя. При активном участии наших коллег в развитии модели мы рассчитываем, что до конца года GigaChat достигнет 80% точности анализа бюджетных расходов. Сейчас мы планируем расширить возможности искусственного интеллекта и выйти на новый уровень цифрового сотрудничества. Конечная цель нашей работы — помощь в совершенствовании операционных процессов и минимизация ошибок».

Антон Силуанов, министр финансов России: «Пилотный проект со «Сбером» по внедрению интеллектуального агента прошел удачно. Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%. Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить совместную работу. Искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных. Это поможет пересмотреть рутинные процессы и сосредоточить уникальные компетенции специалистов Министерства на более важных задачах, требующих глубокого понимания процессов и принятия управленческих решений».

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