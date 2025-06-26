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Сбербанк внедряет мультиагентные ИИ-системы в инкассацию

Сбербанк продолжает разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта в инкассацию для еще более безопасной и эффективной перевозки денег и ценностей. ИИ-помощников планируется использовать на всех этапах — от подготовки бригад перед выездом на маршруты до взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о безопасности. Наши интеллектуальные ассистенты — это многофункциональные помощники инкассаторов. ИИ-агенты анализируют маршруты, контролируют подготовку бригад, следят за обстановкой и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность. Мы гордимся тем, что наши сотрудники — лучшие в своем деле, и соревнования в Нижнем Тагиле это подтверждают. Здесь собрались профессионалы, которые ежедневно доказывают, что безопасность — это не технологии сами по себе, а люди, которые умеют их применять и любят свою работу. В тандеме лучших технологий и лучших специалистов как раз и рождается инкассация будущего, которую мы создаем уже сегодня».

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