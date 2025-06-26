Сбербанк: самым улыбчивым городом в мае 2025 г. стал Сыктывкар

Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае 2025 г. занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Финансовый оборот всех совершенных покупок по биометрии в Сыктывкаре за май 2025 г. составил более 66 млн руб., количество проведенных транзакций – превысило отметку в 100 тыс. Самая крупная покупка с помощью улыбки превысила сумму 279 тыс. руб. в стоматологической клинике.

Город-победитель определялся по количеству биометрических транзакций на количество клиентов Сбербанка, использующих сервис «Оплата улыбкой» в городах присутствия. А самым улыбчивым клиентом стала Ольга из Тюменской области, которая совершила 260 транзакций с помощью улыбки.

Особенность сервиса оплаты по биометрии в том, что больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить можно практически мгновенно. Достаточно на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру ― это просто, удобно и безопасно. Биотерминалы Сбербанка умеют распознавать уникальные физиологические черты лица человека. Когда вы смотрите в камеру, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код, на основе которого биометрическая платформа подтверждает вашу личность, и происходит оплата.

Биометрический терминал Сбербанка безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее. При необходимости, в процессе оплаты по биометрии, а также для дополнительных проверок система запросит ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении. Это еще один дополнительный этап обеспечения защиты операций.

Сервис оплаты по биометрии Сбербанк запустил летом 2023 г. Банк создает необходимую инфраструктуру под сервис для оплаты покупок по биометрии - уже установлено около 1,2 млн био-терминалов по всей России.