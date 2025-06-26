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Сбербанк полностью импортозаместил зарубежные решения для обработки всех типов коммуникаций

Сбербанк полностью заменил зарубежное решение в области обработки всех коммуникаций клиентов и сотрудников банка на собственное — SmartContactPlatform. На платформе SmartContact уже работает более 20 тыс. пользователей, которые ежедневно обрабатывают более 1 млн запросов от клиентов и сотрудников банка, распределяя нагрузку между 30 площадками в крупных городах России. Платформа обеспечивает надежность на уровне 99,99%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Банк начал разрабатывать собственный продукт для работы с обращениями еще четыре года назад. Тщательный анализ лучших мировых решений показал, что ни одно из них не соответствует высоким стандартам банка.

Ключевые особенности платформы: омниканальность — взаимодействие с внешними и внутренними клиентами по удобному для них каналу; мультитенантность позволяет запускать поддержку клиентов по новым продуктам банка; автоматизация обработки запросов и обращений, которая обеспечивает высокий уровень сервиса и сокращает нагрузку пользователей платформы SCPL, которые фокусируются исключительно на нестандартных и сложных кейсах; масштабируемая облачная архитектура – обеспечивает стабильную работу в условиях высоких нагрузок и поддерживает растущий объем операций; гибкость и адаптивность – решение модифицируется в соответствии с изменяющимися бизнес-потребностями банка; полное соответствие требованиям информационной безопасности России – платформа отвечает всем актуальным нормативным стандартам.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Это один из наиболее масштабных проектов по вендорозамещению в отрасли. Еще на старте проекта мы осознавали, что зарубежные аналоги не способны в полной мере соответствовать требованиям «Сбера» — как с точки зрения масштабов, так и в части беспрецедентных стандартов надежности. Наша платформа SmartContactPlatform была разработана как полностью автономное решение с глубокой функциональностью. Вся архитектура создана с нуля с жестким соблюдением требований российских регуляторов. Важно отметить, что в процессе импортозамещения мы сознательно отказались от использования стандартных подходов в архитектуре платформ КЦ и применили ALL-in-One-подход, который обеспечивает минимальные риски и максимальную устойчивость бизнес-процессов».

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