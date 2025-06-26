Сбербанк и «Философт» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

Кировское отделение Сбербанка и ИТ-компания «Философт» подписали соглашение, главной целью которого является сотрудничество в сфере цифровизации. В рамках совместной работы планируется внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы, автоматизации работы и развития инфраструктуры передачи данных. Такое сотрудничество поможет выстроить эффективный диалог между представителями бизнеса и банка. Об этом CNews сообщили представители «Философт»

«Подписание данного соглашения открывает новые горизонты для развития взаимовыгодного партнерства с компанией «Философт». Сегодня мы готовы предоставлять не только финансовые услуги, но и цифровые решения, с помощью которых можно оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость предоставляемых услуг и качество сервисов», – сказала Алина Хвищук, управляющий Кировским отделением Сбербанка.

В компании «Философт» подчеркнули значимость такого партнерства и отметили, что оно способно повлиять на рынок в целом.

«Сбер – одна из крупнейших корпораций в России. Мы очень рады, что начали путь сотрудничества. Уверен, инновационные технологии вкупе с мощностью «Сбера» принесут значимый результат для сферы девелопмента», – сказал директор компании Иван Власов.