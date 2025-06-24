CNews признал Platform V SberLinux OS Server от СберТеха серверной ОС года

Операционная система Platform V SberLinux OS Server от российского разработчика СберТех стала победителем премии CNews «Импортозамещение года — 2025» в номинации «Серверная ОС года». Экспертный совет премии выделил ОС СберТеха среди отечественных разработок и проектов по импортозамещению и признал ее значимость для технологического суверенитета российского бизнеса.

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система уровня enterprise для создания безопасной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместим со многими популярными программными и аппаратными инструментами других отечественных поставщиков. ОС использует надежные механизмы контроля доступа, аудита и защиты данных, а также обеспечивает производительность и безопасность работающих на ней информационных систем и приложений на уровне, отвечающем высоким требованиям регуляторов.

Сегодня серверная операционная система СберТеха эксплуатируется в компаниях из финансовой, промышленной, нефтегазовой и других сфер, успешно закрывая потребности клиентов в инфраструктурном ПО и обеспечивая работу более 250 тысяч серверов. При создании Platform V SberLinux OS Server учитывались ведущие мировые практики. Это позволяет комфортно мигрировать на российскую ОС, быстро адаптируя бизнес-процессы и не переобучая специалистов.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Благодарю профессиональное сообщество за признание вклада команды СберТеха в проекты импортозамещения и цифровой трансформации российской экономики. Вот уже почти 14 лет мы наращиваем компетенции по разработке собственных высокотехнологичных продуктов и создаем решения под актуальные запросы бизнеса. Platform V SberLinux OS Server — один из инструментов нашей цифровой платформы Platform V, которая объединяет более 90 продуктов для создания современного, импортонезависимого ИТ-ландшафта. Мы не просто предоставляем их рынку, но и всесторонне поддерживаем клиентов при переходе на них. Для дальнейшего развития отечественных технологий в партнерстве с другими вендорами мы расширяем совместимость нашего ПО. Это позволяет нам обеспечивать еще большую безопасность и производительность ИТ-систем российских компаний».

Platform V SberLinux OS Server является частью портфеля решений СберТеха для создания эффективной и защищенной ИТ-среды. В сочетании с инструментами контейнеризации и виртуализации она позволяет построить стабильную гибридную инфраструктуру корпоративного уровня, включающую локальные ресурсы, частные и публичные облака. В комплексе продукты экосистемы решают ряд важных бизнес-задач, в том числе обеспечивают безопасность и наблюдаемость процессов при переходе на микросервисную архитектуру, помогают ускорять тестирование бизнес-гипотез, разработку и вывод решений на рынок.