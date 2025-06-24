Банк «Хайс» стал доступен в веб-версии

Банк для предпринимателей «Хайс» запустил веб-версию личного кабинета, расширив возможности предпринимателей, теперь клиенты банка могут пользоваться сервисами и услугами персонального фэмили-офиса «Хайса» с любого устройства — мобильного телефона, планшета или компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Хайс».

Теперь у каждого клиента есть команда личных ассистентов, которые ответят на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием, подскажут, как прозрачно вести дела, какие операции могут вызвать вопросы регулятора, защитят предпринимателя от сомнительных контрагентов и финансовых рисков.

Кроме того, личные ассистенты возьмут на себя и другие вопросы, чтобы помочь предпринимателю сэкономить время: подберут студию для фотосессии, найдут юриста, запишут к нотариусу, проверят, какие отели подойдут для отдыха с маленькими детьми, закажут доставку цветов маме в другом городе и не только. Это тоже абсолютно бесплатно для клиентов банка, но предприниматель всегда сможет отблагодарить своего менеджера донатом.

Стать клиентом «Хайса» может только предприниматель, который работает на рынке не меньше года и честно ведет бизнес.