CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Сомерс» внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК

«Сомерс» (ГК Softline) среди первых компаний-разработчиков безналичных решений поддержала технологию «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь программное обеспечение компании позволяет принимать бесконтактные платежи на POS-терминалах по Bluetooth, что является альтернативой Apple Pay. Это открывает банкам и торговым точкам-партнерам новый способ работы с платежами без зависимости от NFC. Этот проект соответствует стратегии ГК Softline по замещению иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Технология «Волна» разработана и запатентована НСПК. Инструмент позволяет терминалу передавать ссылку на оплату через Bluetooth. Технология похожа на NFC: когда телефон приближается к терминалу на расстояние до 20 см, приложение улавливает Bluetooth-сигнал, получает данные для платежа и предлагает покупателю подтвердить операцию.

Команда «Сомерс» реализовала сценарий работы «Волны» согласно требованиям регулятора: терминал вещает QR-ссылку по Bluetooth, приложение получает данные о сумме и назначении платежа, пользователь подтверждает операцию, и оплата проходит через СБП. Для этого потребовалось доработать и платежное приложение, разработанное «Сомерс», и адаптировать ОС банковских терминалов.

Чтобы выполнить задачу, специалисты «Сомерс» провели переговоры с НСПК и реализовали поддержку протокола, включающую программную и терминальную части. Команда детально изучила спецификацию «Волны», доработала прикладное платежное ПО собственной разработки, а затем многократно протестировала стабильность передачи и корректность работы с разными моделями устройств.

«Внедрение СБП в торговом эквайринге растет, но текущий сценарий — открыть банковское приложение, авторизоваться и считать QR-код — имеет свои минусы. Мы привыкли к движению «приложить карту», и технология «Волна» по сути меняет сценарий оплаты через СБП, приближая его к привычному действию. Это может повысить использование платежей по СБП благодаря удобству и естественности взаимодействия», — отметил сооснователь «Сомерс» Александр Шпет.

Поддержка «Волны» отвечает запросам рынка: все больше банков включают требования по бесконтактной оплате по Bluetooth в тендерную документацию. Заранее подготовленное решение от «Сомерс» позволит партнерам уменьшить зависимость от зарубежных NFC-решений и предложить клиентам гибкий и удобный способ оплаты. Для торговых сетей это означает, что покупатели смогут платить быстрее и проще, а пользователи iOS получат альтернативу привычному сервису. Команда «Сомерс» приглашает заинтересованные банки к участию в пилотных проектах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще