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Сбербанк разработал ИИ-помощника по кибербезопасности для бизнеса и граждан

Защита информации, безопасность в интернете, цифровая приватность, законодательство в сфере информационной безопасности — во всех этих вопросах на уровне сертифицированного эксперта по кибербезопасности сможет помочь разобраться виртуальный ИИ-помощник по кибербезопасности Сбербанка. Официальный запуск планируется до конца года. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-помощник по кибербезопасности выявит признаки фишинга в электронных письмах и сообщениях. Расскажет, как распознать обман. Объяснит, как часто нужно менять пароли и как создать надежный пароль, который не взломают. Подскажет, что делать, если мошенникам все же удалось вас обмануть.

Бизнесу сервис поможет сформировать внутренние документы для обеспечения кибербезопасности, проанализировать риск-кейсы и потенциальные киберуязвимости, а также предложит эффективные решения и рекомендации по защитным мерам.

Чтобы получить помощь, достаточно будет ввести свой вопрос в окно поиска на базе ИИ-технологий Сбербанка.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка: «Объем знаний ИИ-помощника по кибербезопасности будет соответствовать уровню эксперта по кибербезопасности, который окончил профильное учебное заведение, способен сдать профессиональные экзамены по наиболее распространенным сертификациям CISSP, CISM, CISA, CEH и уже много лет работает в крупной компании в сфере кибербезопасности. Наши эксперты системно обучали нейросеть знаниям и стандартам киберзащиты, российскому и международному законодательству, и мы продолжаем его обучение. С учетом сложнейшего ландшафта киберугроз, мощность и изобретательность которых постоянно растет, ИИ-ассистент cможет стать незаменимым помощником в защите как для бизнеса, так и для россиян. В Центре кибербезопасности Сбера (SOC) уже действует мультиагентный ИИ-помощник — он анализирует киберугрозы в реальном времени и моментально реагирует на инциденты кибербезопасности. Теперь такой инструмент сможет появится у каждого, причем абсолютно бесплатно».

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