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Корпоративные клиенты Сбербанка теперь могут быстро находить арендаторов на свои объекты

Сбербанк обновил отраслевое решение для коммерческой недвижимости. Теперь клиенты могут бесплатно и в один клик публиковать объявления о продаже или сдаче в аренду своих объектов не только на ресурсах «Домклик», «Яндекс Недвижимость» и Bestplace, но и на «Циан». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Еще одно улучшение связано с аналитикой. Сбербанк вместе с Bestplace внедрил блок «Выгодные помещения в продаже рядом». Он помогает клиентам видеть актуальные предложения по продаже комммерческих помещений с ценой ниже рынка. При этом по объектам доступен подробный аналитический отчет, который готовится за несколько минут, бесплатно. В отчете указаны конкуренция, плотность населения, арендные ставки и текущие предложения об аренде. Все это доступно в отраслевом решении «Недвижимость» на базе интернет-банка «СберБизнес».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Мы включили размещение на «Циан» в наше отраслевое решение для арендодателей, чтобы расширить их возможности и помогать им привлекать арендаторов. Бесплатная аналитика от Bestplace дает бизнесу информацию, которая раньше была недоступна без оплаты. Теперь владелец может масштабировать свой арендный бизнес, оценить локацию, понять перспективы и сразу сделать выбор. Это экономит время и снижает риски».

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