Жители Камчатского края получат цифровые сервисы на одной карте

Сбербанк примет участие в реализации проекта «Карта жителя Камчатского края». Такая договоренность достигнута между Сбером и Камчатским краем. Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Принятое решение позволит жителям региона подключить цифровой сервис «Карта жителя Камчатского края» к любой банковской карте. Выпускать новую карту необязательно — подойдет любая действующая банковская карта на платежной системе «Мир».

Карта жителя Камчатского края будет доступна и взрослым, и школьникам — в том числе, клиентам Сбербанка. В зависимости от наполнения ее можно использовать как проездной в транспорте, получать на нее социальные выплаты и привилегии от партнеров проекта. При этом карта работает и как обычная банковская: ею удобно оплачивать любые покупки, а если это «СберКарта», то за покупки начисляются бонусы «Спасибо».

На первом этапе реализации жители Камчатки смогут использовать карту для проезда в общественном транспорте, входа в образовательные учреждения и оплаты школьного питания. Карта заменит существующие пластиковые карты со штрих-кодом для получения скидок по проекту «Рыба Камчатская».

Главная цель проекта — заменить множество различных пластиковых карт (проездные, скидочные, школьные ски-пассы) на одну универсальную банковскую карту «Мир».

Для отслеживания бонусов, скидок и доступных мер поддержки будет создан информационный портал «Карта жителя Камчатки» с личным кабинетом гражданина. Это позволит жителям получать информацию о всех доступных им мерах поддержки. Сейчас у жителей нет подобных цифровых инструментов.

Жители региона смогут пользоваться картой с 2026 г.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Проект "Карта жителя" работает во многих российских регионах. Сейчас он развивается и на Камчатке. В результате нашего сотрудничества с регионом скоро можно будет привязать карту жителя в том числе и к действующей "СберКарте" в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" и пользоваться всеми привилегиями клиента "Сбера"».

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края: «Наша задача — сделать повседневную жизнь камчатцев комфортнее. Для этого мы внедряем "Карту жителя Камчатки" — единую экосистему, которая позволит каждому нашему жителю получать государственные, социальные и коммерческие услуги просто и оперативно. Камчатцам не придется носить несколько пластиковых карт для проезда в транспорте, оплаты школьного питания или получения скидок по программе "Рыба Камчатская". Все эти функции, а также возможность отслеживать свои бонусы и меры поддержки будут доступны в удобном формате».