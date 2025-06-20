Цифровая трансформация госсектора: открыт набор на программу для будущих руководителей

Специалистов нового поколения — тех, кто будет менять систему государственного, муниципального и корпоративного управления с помощью цифровых технологий, — начнут готовить в Президентской академии. Уже в сентябре 2025 г. стартует магистерская программа «Цифровая трансформация в публичном управлении», разработанная с участием экспертов Сбербанка. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Сбербанк и Президентская академия. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа предназначена для выпускников бакалавриата и специалитета и действующих управленцев, которые хотят освоить современные технологии для эффективной работы в госсекторе и бизнесе. Студенты научатся применять искусственный интеллект и большие данные в принятии решений, управлять цифровыми изменениями и развивать экосистемное мышление.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Цифровые технологии уже не просто инструмент — они стали новой средой, в которой существуют государство, бизнес и общество. Но сами по себе технологии не меняют мир — это делают люди, которые умеют ими пользоваться. Наша задача — дать молодым специалистам практические навыки, которые сделают из них лидеров изменений, научат говорить на языке цифровой трансформации и использовать искусственный интеллект в реальных управленческих задачах. Выпускники программы получат уникальные компетенции на стыке государственного управления и цифровых технологий, что сделает их востребованными в любой сфере».

Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии: «Современные вызовы требуют от госслужащих гибкости и умения оперативно внедрять передовые цифровые решения. Мы уверены, что управленцы, которые умеют использовать современные инструменты и решать реальные задачи станут ключевым ресурсом для развития всей системы государственного управления России. Новая магистерская программа Президентской академии и «Сбера» нацелена на формирование этих компетенций и практических навыков. Вместе мы создаем условия, при которых лучшие преподаватели и эксперты из бизнеса будут сопровождать студентов на всех этапах обучения, чтобы каждый из них в будущем мог внести вклад в цифровую трансформацию страны».

Программа продолжительностью 2,5 года (6 семестров, 12–16 академических часов в неделю) включает 37 дисциплин, объединенных в три блока: фундаментальные знания в области государственного управления (Hard Skills), цифровые компетенции (Digital Skills) и развитие управленческих качеств (Soft Skills). Помимо теории, студентов ждет много практики: они будут работать с реальными кейсами от Сбербанка и государственных органов, участвовать в проектах по автоматизации и внедрению искусственного интеллекта в управленческие процессы.

Специалисты Сбербанка помогли разработать курсы «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Управление проектами в цифровой среде», Data Management, «Технологии искусственного интеллекта», «Управление цифровыми изменениями и инновациями», «GR-менеджмент в цифровой среде» и «Технологии Smart City». На протяжении всего периода обучения студентам будут помогать менторы из числа экспертов Сбербанка и преподавателей Президентской академии.

На программу возьмут только 50 человек. Кандидатов отберут с помощью компьютерного тестирования и собеседования. Обучение доступно в очно-заочном формате с гибким графиком, так что учебу можно совмещать с работой.

Набор на программу «Цифровая трансформация в публичном управлении» открыт. Обучение начнется в сентябре 2025 г.