CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк запускает партнерство с «Медскан» по внедрению ИИ-агентов

Сбербанк и группа компаний «Медскан» заключили соглашение о запуске первого в России коммерческого проекта в части применения ИИ-агента. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин в присутствии основателя группы компаний Евгения Туголукова. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В рамках сотрудничества будет разработан специализированный ИИ-агент, способный анализировать медицинские данные и предоставлять персонализированные рекомендации пациентам. Решение можно настроить под определенные задачи клиник, оно будет способствовать оптимизации медицинских процессов и улучшению качества обслуживания пациентов.

В перспективе технологию планируют масштабировать, разрабатывать для медицинских учреждений индивидуальные ИИ-решения для различных направлений — от диагностики до управления сервисом для пациентов. Это создает новые возможности для цифровизации частных клиник.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Сбер обладает передовыми технологиями в области искусственного интеллекта. Мы делаем цифровые медицинские технологии доступными и полезными для каждого человека. Впервые будут созданы уникальные адаптивные медицинские ИИ-агенты под запрос частной медицинской организации — компании "Медскан", ставшей первой, кто начал двигаться в направлении развития таких сервисов. Наш совместный проект позволит активно продвигаться вперед в области предиктивной и персонализированной медицины. Это стало возможным благодаря интенсивному развитию медицинского профиля нейросети GigaChat, успешно сдавшей серию профессиональных сертификационных экзаменов для специалистов различных направлений медицины».

Евгений Туголуков, акционер и основатель ГК «Медскан»: «Мы первыми в стране применяем российскую LLM-платформу в медицинских целях. Наш совместный проект со Сбером — это не просто технологический прорыв, а важный шаг к формированию новой культуры медицинской коммуникации между лабораториями и пациентами».

Разработка отвечает на глобальный тренд развития диагностики, рынок которой может вырасти в пять раз к 2028 г. Использование российских решений в этой сфере открывает новые перспективы для медицинского сектора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще