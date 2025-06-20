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«ОТП Банк» и «Банки.ру» объявили о стратегическом партнерстве

«ОТП Банк» и финансовый маркетплейс «Банки.ру» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие технологий по выпуску дебетовых карт банка, которые пользователи маркетплейса смогут оформить онлайн. Запуск проекта с «Банки.ру» стал важным шагом в расширении цифровых каналов и повышении доступности продуктов банка для жителей всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

В дальнейшем партнеры планируют расширить сотрудничество: на маркетплейсе «Банки.ру» можно будет оформить не только дебетовые карты, но и подать заявку на кредит наличными или открыть вклад «ОТП Банка».

Динара Юнусова, генеральный директор «Банки.ру»: «Для нас это первая интеграция в сегменте дебетовых карт, и выбор «ОТП Банка» в качестве стратегического партнера был осознанным. Флагманский продукт «ОТП Карта» сочетает комплекс преимуществ для клиентов: выгодный кэшбэк по популярным категориям, бесплатное обслуживание и выпуск, возможность открытия накопительного счета с ежедневным начислением процентов. Особо стоит отметить линейку специальных предложений для различных категорий клиентов, такие как премиальные и пенсионные продукты».

Илья Чижевский, президент «ОТП Банка»: «Мы стремимся сделать наши продукты максимально доступными, и благодаря возможностям финансового маркетплейса «Банки.ру» и нашему совместному технологическому решению миллионы пользователей смогут буквально в несколько кликов оформить карту, даже если они не являлись ранее клиентами банка. Это еще один пример того, как мы реализуем стратегию развития цифровых каналов и укрепляем позиции универсального банка с удобными и понятными решениями для людей по всей стране».

Детали совместных проектов будут анонсированы дополнительно.

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