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От тайги до ИТ: Красноярский край цифровизирует экономику

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Красноярского края Михаил Котюков заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет приоритеты совместных действий по развитию региона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение открывает возможности для привлечения инвестиций в крупные проекты, совершенствования цифровой и банковской инфраструктуры. Особое внимание уделено внедрению решений на основе искусственного интеллекта в здравоохранении. Дошкольникам и школьникам помогут освоить цифровые навыки — для этого запланированы специальные программы и проекты.

Сбербанк будет участвовать в финансировании и поддержке этих и других программ. Внедрение современных технологий ускорит цифровизацию государственных и муниципальных услуг.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наша цель — поддержать экономическое развитие Красноярского края, интегрировать технологии искусственного интеллекта в образование и здравоохранение, привлечь инвестиции для строительства социальной инфраструктуры. Совместная работа с правительством региона будет стимулировать экономику и повышать качество жизни людей».

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края: «Партнерство позволит нам внедрять современные цифровые решения в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других ключевых направлений. Особо хочу отметить поддержку со стороны Сбербанка в реализации крупных образовательных и просветительских проектов. В этом году Красноярский край стал площадкой проведения финала Всероссийской олимпиады по финансовой безопасности. Это значимое событие для региона, которое подчеркивает нашу активную позицию в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи и формирования культуры ответственного отношения к личным финансам. Уверен, что наше сотрудничество со Сбербанком будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и созданию комфортной среды для жизни, учебы и работы красноярцев».

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