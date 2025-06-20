Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью .

Сбербанк и правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве.Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство охватит различные сферы и отрасли экономики. Планируется развитие и внедрение цифровых медицинских технологий, цифровизация систем управления городским общественным транспортом, оснащение технологиями объектов спортивной, социальной и коммунальной инфраструктур. Также в планах развитие электронных площадок для государственных закупок и продажи муниципального имущества. Задача — сделать процесс прозрачным, удобным и выгодным для бюджета области, создать условия для честной конкуренции между поставщиками.

Сбербанк рассматривает различные формы участия в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Тульской области. Банк намерен участвовать в кредитовании предприятий, а также содействовать формированию инвестиционной привлекательности региона, развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест.

Соглашение также предусматривает возможность открытия в области кампуса «Школы 21» от Сбербанка для подготовки цифровых инженеров мирового уровня. Обучение в такой школе бесплатное для участников, а поступление не зависит от опыта и навыков в ИТ. «Школа 21» помогает получить востребованную профессию: 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Мы вместе с правительство Тульской области делаем важный шаг в развитии региона, объединяя усилия для цифровой трансформации ключевых сфер жизни. У Тульской области большой потенциал для технологического роста, и мы видим высокую заинтересованность губернатора и его команды в том, чтобы раскрыть этот потенциал на 100%. «Сбер» готов участвовать в развитии региона и вместе с правительством области внедрять цифровые технологии и решения, чтобы они работали на благо людей, бизнеса и всего региона».

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области: «Сбербанк — давний надежный партнер Тульской области. Главные цели нашего сотрудничества — создание условий успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития и повышение качества жизни населения Тульской области. Это необходимо для развития экономики региона, повышения прозрачности финансовых потоков, увеличения налоговых поступлений в бюджет региона. Правительство Тульской области всецело поддерживает реализацию новых проектов, направленных на кредитование реального сектора экономики. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержка бизнес-начинаний — постоянные приоритеты нашей совместной экономической политики».

Соглашение также предусматривает проведение серии образовательных мероприятий для предпринимателей, где будут обсуждаться актуальные вопросы ведения бизнеса и рассматривается возможность запуска для жителей области образовательных курсов по финансовой грамотности