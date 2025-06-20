ИИ-агента Сбербанка адаптируют с новыми нацпроектами и запустят в контуре АС «Электронный бюджет»

Первый ИИ-агент в бюджетировании, ставший результатом почти 500 экспериментов, доказывает свою эффективность в автоматизации первичной верификации заявок. Пилот ИИ-агента позволяет сократить рутинную нагрузку на специалистов Минфина в отдельных случаях до 70% в пиковый период бюджетного процесса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фокус исследований на этот год – сам федеральный бюджет и взаимодействие с распорядителями бюджетных средств. Мультиагентная система способна кратно сократить процессы согласования за счет моментального исполнения всех подготовительных и сверочных процессов, оставляя за специалистами финальное слово.

Главную роль в этой задаче играют специалисты Минфина. Они описывают процессы, которые раньше происходили без цифровых следов, выполняют разметку данных для модели и верифицируют качество ее работы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Опыт «Сбера» является отправной точкой для масштабирования технологии – к началу нового бюджетного цикла 2025 г. ИИ-агент будет адаптирован для работы с новыми 19 национальными проектами России и запущен в контуре АС «Электронный бюджет». К концу года также планируется его расширение до полноценного «идентификатора» бюджетных расходов. Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%».