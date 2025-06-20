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GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ

Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы граждан. Соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод и генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В партнерстве с группой компаний ЦРТ нейросеть GigaChat планируется внедрить в клиентские сервисы ЕИРЦ СПб, чтобы он работал по принципу умного поиска, генерировал ответы на типовые запросы жителей Санкт-Петербурга, вносил данные пользователя по его запросу при заполнении заявлений, передавал показания приборов учета с помощью извлечения информации из текста. Кроме того, внедрение GigaChat позволит сотрудникам ЕИРЦ готовить отчетность, маршрутизировать обращения граждан и внутренние запросы, автоматизировать типовые запросы контрагентов, готовить оповещения для информационных каналов.

Внедрение GigaChat позволит оптимизировать операционные процессы в компании, повысить качество и скорость оказания услуг.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Искусственный интеллект все чаще используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесет реальную пользу людям».

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Наше соглашение нацелено на развитие совместных проектов в области внедрения искусственного интеллекта и автоматизации ключевых процессов, способствующих повышению эффективности деятельности и созданию положительного опыта ИИ-трансформации в сферах жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря внедрению новейших технологических решений, мы сможем существенно оптимизировать процессы управления МКД, повысить уровень и качество коммуникации с жителями Санкт-Петербурга, а главное — сократить время на обработку поступающих вопросов. Для нас важно идти в ногу со временем и отвечать всем вызовам мегаполиса XXI века».

Денис Удод, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга: «Подписание данного стратегического соглашения открывает новые возможности для цифровой трансформации жилищной сферы. Внедрение современных технологий позволит автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан и повысить качество управленческих решений. Главный приоритет — создание более комфортных условий для жителей. Уверен, что синергия опыта наших специалистов и передовых ИИ-решений выведет городское жилищное хозяйство на новый уровень, сделав управление жилищным фондом более технологичным, удобным и современным для петербуржцев».

Денис Шабарин, генеральный директор АО «ЕИРЦ Спб»: «Приоритетом для “ЕИРЦ СПб” является создание высокотехнологичных сервисов, обеспечивающих прозрачное и качественное взаимодействие с потребителями. Внедрение решений на базе генеративного искусственного интеллекта выводит этот подход на новый уровень. GigaChat ускорит работу с обращениями граждан, поможет спрогнозировать аномалии и предложить оптимальные сценарии для их решения, а также анализировать массовые запросы, чтобы подсказывать нам, где и когда требуется помощь: в каком районе, в каком формате, в какой момент. Для “ЕИРЦ СПб” это новая архитектура сервиса — более точная, предсказуемая и ориентированная на реальный запрос бизнеса. Цель этого проекта — заранее знать, где может возникнуть проблема, и решать ее еще до того, как она может стать стрессом для жителей Северной столицы».

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