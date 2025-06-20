GigaChat научился проводить глубокие исследования: от поиска информации до подробного ответа

В нейросетевой модели Сбербанка GigaChat появилась функция «Провести исследование» — для профессионального анализа информации. Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования: самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдает развернутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники, причем для этого не нужно писать сложные текстовые запросы (промпты). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaChat совершил качественный скачок, перейдя на принципиально новый уровень взаимодействия с пользователем. Интеллектуальный агент-оркестратор, помогает анализировать поступающие запросы и формирует команды специализированных ИИ-агентов для их обработки. Мультиагентная система нейросети позволяет одновременно задействовать множество экспертных модулей, обеспечивая комплексный анализ запроса и предоставление максимально полной информации в ответах.

Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы. Значительную часть исследовательской деятельности — сбор информации, анализ источников, написание текста — теперь можно делегировать GigaChat. Пользователь получает качественного персонального аналитика. Нейросеть анализирует данные, сопоставляет факты и делает развернутые выводы. Для этого не нужно писать сложносоставной промпт, а логику модели при подготовке ответа можно проследить.

Функция «Провести исследование» может помочь в подготовке качественного анализа тенденций конкретного рынка. Например, по запросу: «Сделай анализ тенденций на рынке недвижимости в России: кто лидеры, какие тренды и перспективы развития» — GigaChat сформирует структурированный отчет с выводами и рекомендациями.

Также искусственный интеллект может проанализировать продукты и стратегии конкурентов, которые работают в схожей бизнес-нише. По запросу: «Сравни ключевых игроков на рынке финтеха в России — кто и чем выделяется, у кого какие сильные и слабые стороны» — на выходе у пользователя будет сравнительный отчет со SWOT-анализом конкурентов.

GigaChat также сможет провести целое научное исследование. Если задать промпт: «Что нового в исследованиях по теме "Влияние внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC) на банковскую систему". Какие направления сейчас актуальны, кто этим занимается?» — нейросеть изучит актуальные публикации в выбранной области и даст обзор с ключевыми тезисами и ссылками на источники.

Функция «Глубокого исследования» доступна по кнопке «Провести исследование» в веб-версии giga.chat. Протестировать новые возможности GigaChat также можно в одноименном мобильном приложении для Android-устройств в магазинах приложений RuStore и AppGallery.