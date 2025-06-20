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ГЧП и цифровизация: новые возможности для экономики Ставрополья

Сбербанк и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве. Его главная цель — общими усилиями формировать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение продолжает многолетнее взаимовыгодное партнерство Сбербанка и региона. Особое внимание в документе уделяется развитию инфраструктуры Ставрополья и поддержке проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Предусмотрены регулярные рабочие встречи, создание совместных проектных групп и постоянный обмен информацией. Комплексный подход позволит максимально эффективно использовать ресурсы обеих сторон по достижению амбициозных целей социально-экономического развития региона.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Ставропольский край — стратегически важный регион для нас. Мы продолжим совместную работу по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, науки, здравоохранения и образования. Помимо финансовой и инвестиционной составляющей мы видим огромный потенциал в применении ИИ-технологий, которые помогут краю войти в число лидеров в этой сфере».

Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края: «Ставрополье динамично развивается. Но чтобы регион и дальше сохранял высокие темпы, необходимо улучшать существующую инфраструктуру — от цифровой до инженерной. Для этого мы готовы работать и в рамках государственно-частного партнерства. Рассчитываю, что сотрудничество со «Сбером» в этом направлении поможет решить актуальные для края задачи».

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