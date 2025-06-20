Безопасность и эффективность госуправления — приоритеты совместной работы Сбербанка и Курской области

Сбербанк и правительство Курской области договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, и Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области. Документ закрепляет партнерство в сфере цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной инфраструктуры региона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Основная цель — внедрение передовых технологий Сбербанка для повышения безопасности на транспорте, промышленных предприятиях, спортивных, коммунальных и социальных объектах. Еще одно направление работы — управление городским хозяйством. Все это ускорит цифровую трансформацию Курской области, сделает жизнь людей комфортнее, а бизнес-процессы — эффективнее.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наше сотрудничество с Курской областью будет направлено на обеспечение безопасности, ведь технологии искусственного интеллекта сегодня позволяют качественно повысить защищенность объектов любого профиля. Кроме того, будем вместе работать над повышением эффективности государственного управления. Обе эти задачи напрямую влияют на качество жизни граждан, и поэтому для нас они приоритетны».

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области: «Сегодня мы закрепили стратегическое партнерство Курской области и «Сбера». Это соглашение — не просто документ, это рабочий план по внедрению передовых решений в сферах, критически важных для наших жителей. Безопасность на транспорте, предприятиях, в соцучреждениях и на спортивных объектах, эффективное управление городским хозяйством — вот наши приоритеты совместной работы. Использование технологий «Сбера» ускорит цифровую трансформацию региона, сделает жизнь комфортнее, а бизнес-процессы — эффективнее, что в конечном итоге служит одной цели: повышению качества жизни и безопасности курян».