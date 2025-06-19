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Российский бизнес на платформе Сбербанка может бесплатно выявить фишинговые ресурсы

Аналитическая платформа Сбербанка по управлению кибеугрозами Sber X-Threat Intelligence бесплатно предоставляет российским компаниям сервис по поиску в сети интернет фишинговых сайтов и приложений, которые используют их бренд. Подключенные к платформе организации с помощью решения уже выявили более пяти тыс. поддельных сайтов и 1,3 тыс. фальшивых приложений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным Сбербанка, чаще всего мошенники подделывают сайты онлайн-магазинов, известных маркетплейсов, государственные порталы, сайты с инвестиционной тематикой.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка: «Когда компания обнаружит фишинговый ресурс, она может оперативно инициировать его блокировку и оповестить о нём ― таким образом организация защищает деньги клиентов и свою репутацию. Злоумышленники все активнее применяют технологии искусственного интеллекта, который позволяет им массово создавать поддельные фишинговые ресурсы. Поэтому бизнесу важно обращать на это внимание, и мы прогнозируют ― в будущем востребованность функциональности по поиску подделок продолжит расти».

На данный момент к платформе Sber X-Threat Intelligence подключено более 230 организаций. В основном это разработчики ПО и компании из сферы кибербезопасности. В числе активных пользователей сервиса также организации розничной торговли, сырьевые компании, банки, авто- и энергетические предприятия, операторы связи, а также государственные структуры.

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