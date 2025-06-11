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Банк «Русский Стандарт»: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого года

Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) минувшей весной. Интерес россиян к удобным переводам через СБП неуклонно растет. По данным «Русского Стандарта», весной 2025 года их общая сумма в онлайн-сервисах банка увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А их количество увеличилось на 11%, соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Заметно вырос за год и средний чек одного перевода через СБП. Весной 2025 г. он составил 14,305 тыс. руб., тогда как в марте-мае 2024 г. был 10,055 тыс. руб.

Интересный факт: с приходом весны россияне стали переводить средства чаще, но на более низкие средние чеки. Так, по сравнению с зимой 2024-2025 гг. число переводов через СБП в марте-мае 2025 г. выросло на 7%, а сумма, напротив, снизилась на 5%. Средний чек перевода через СБП минувшей весной также уменьшился относительно зимы – в декабре 2024 г. – феврале 2025 г. он был 16,195 тыс. руб.

Подобное вполне объяснимо традиционным ростом интереса к более крупным суммам переводов в предновогодний сезон, который отмечают аналитики банка несколько лет подряд. Последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Методология: в рамках исследования были изучены все переводы между физлицами через СБП в онлайн-сервисах Банка Русский Стандарт весной 2025 и 2024 гг., а также зимой 2024-2025 гг.

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