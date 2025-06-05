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«СберБизнес» снова доступен в App Store

В онлайн-магазине приложений App Store для устройств Apple стало доступно приложение «Бизнес-поток» – новая версия официального приложения для работы с интернет-банком клиентов – юридических лиц. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Мобильное приложение интернет-банка представляет пользователям все необходимое для управления бизнесом со смартфона. Контроль остатков на счетах, платежи, переводы себе на карту, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, работа с эквайрингом, подключение сервисов для развития и ведения бизнеса, подписание кредитных договоров – все это и многое другое доступно в приложении и всегда находится под рукой у предпринимателя.

Сбербанк рекомендует установить новое приложение для доступа к интернет-банку прямо сейчас, пока оно доступно для скачивания.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «Бизнес-поток» позволит нашим корпоративным клиентам, использующим «СберБизнес» на смартфонах iPhone, получить доступ к самым актуальным возможностям приложения. Управлять компанией, ее процессами, отслеживать показатели, идти к намеченным целям и отвечать на вызовы, делая свой бизнес сильнее и лучше каждый день, – все это стало вновь доступно для пользователей смартфонов на операционной системе iOS. Мы просим всех наших корпоративных клиентов по возможности оперативно установить новое приложение «Бизнес-поток». В ближайшее время банк прекратит поддержку наиболее старых версий приложений интернет-банка для бизнеса».

Месячная аудитория мобильного приложения «СберБизнес» составляет 1,35 млн пользователей, из них 595 тыс. пользователей приложения используют его каждый день, а больше половины из них работают только в мобильном приложении.

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