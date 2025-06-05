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Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
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Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в ИИ-технологии, которую откроет для всего рынка

Сбербанк создает методику оценки инвестиций в технологии искусственного интеллекта, на основе которой можно рассчитывать эффективность вложений в ИТ. Банк планирует сделать эту методику доступной для всего рынка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идет в ИТ. Цифровизация — неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса.

Тарас Скворцов: «У «Сбера» накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьезный вызов для всего рынка. «Сбер» один из лидеров в этой области, поскольку большая часть наших инвестиций направляется именно в инновационные ИТ-разработки. Недавно «Сбер» представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в ИИ. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом «Сбера». Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка».

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