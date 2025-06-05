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Сбербанк и девелоперская компания MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика

В рамках стратегии цифровизации девелоперских проектов и создания инновационных решений и продуктов Сбербанк и девелоперская компания MR объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Цель подписания договора между игроками финансового сектора и строительного рынка России — внедрение разработок в области автоматизации управления объектами недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны планируют проработать внедрение интеллектуальных систем управления, организацию цифрового взаимодействия с управляющей компанией и создание сервисной инфраструктуры нового поколения в жилых комплексах компании MR, в том числе с применением умных устройств Сбербанка. Проект откроет новую страницу в развитии городской среды и комплексном использовании современных технологий.

В рамках исследовательских инициатив MR планирует внедрять в свои жилые комплексы новые решения на базе российских технологий, а также запускать акселерационные и образовательные программы в сфере цифровизации городской среды.

«Мы рады предложить опыт «Сбера» для эффективной цифровизации жилой среды и развития девелоперских проектов MR, компании, с которой мы давно и плодотворно сотрудничаем в области финансовых продуктов и сервисов. Сегодня все больше российских компаний выбирают «Сбер» как организацию, с которой надежно и удобно осуществлять цифровую трансформацию бизнеса в самых разных сферах деятельности. И мы всегда открыты для взаимовыгодного высокотехнологичного сотрудничества», — сказал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

«Тренд современного девелопмента — развитие цифровых систем, которые позволяют оптимизировать различные аспекты управления жилыми комплексами, оптимизировать распределение ресурсов и повысить безопасность. Совместная инициатива MR и «Сбера» предполагает проработку концепции высокотехнологичных проектов с использованием передовых экосистем умного дома «Сбера», учитывая развитие сферы девелопмента на годы вперед», — сказала генеральный директор MR Мария Литинецкая.

Проект предполагает внедрение современных технологий управления объектом, что позволяет повысить эффективность энергопотребления и снизить расходы на эксплуатацию здания. Также планируется автоматизированное управление всей инфраструктурой жилого комплекса, включающее центральное наблюдение за состоянием инженерных систем и рациональное распределение ресурсов, что способствует сокращению коммунальных платежей для жильцов и обеспечению высокого уровня надежности и удобства проживания.

Пользовательский опыт управления умной квартирой в жилых комплексах MR планируется обогатить с помощью интеграции решений Сбербанка на базе искусственного интеллекта и умных устройств, в том числе на этапе строительства. Согласно исследованиям, востребованность комплексных решений цифровизации нового жилья продолжает расти, повышая привлекательность таких объектов для покупателей.

Важной частью проекта станет платформа для взаимодействия с управляющей компанией. Жильцы получат инструменты оперативного решения возникающих вопросов и возможности контроля состояния своего имущества.

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