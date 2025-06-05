Действительно персональные рекомендации — теперь это возможно

Команда рекомендательной платформы Сбербанка разработала систему, которая предугадывает, какие группы товаров окажутся наиболее актуальными для пользователя — даже если он раньше ими не интересовался. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Команда Сбербанка предложила гибридную систему, которая сочетает несколько подходов. Во-первых, команда использовала open-source библиотеку RePlay, доступ к которой имеет любой разработчик, что позволило создать решение для задачи последовательности, используя трансформеры. Система анализирует, что выбирают люди с похожими интересами и как ведет себя конкретный пользователь, и учится делать точные рекомендации на минимальных данных.

Во-вторых, под капотом рекомендательной системы — коллаборативная модель EASE-DAN. Она распознает поведенческие паттерны и позволяет установить связи «товар-товар», ища похожие. Эта технология позволяет системе «понимать» интересы пользователя не по общим шаблонам, а по тонким поведенческим сигналам. В итоге система не просто предлагает то, что популярно у всех, а находит действительно полезные и интересные для человека товары.