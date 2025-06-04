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Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области

Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбербанка в систему государственного управления региона. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. Ранее Process Mining от Сбербанка помог Минздраву Калужской области исследовать процесс выдачи льготных лекарств. Пилотный проект выявил отклонения и точки оптимизации, что позволит снизить затраты бюджета и повысить качество медицинской помощи пациентам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технология Process Mining даст возможность анализировать процессы органов власти на основе цифровых следов, выявлять скрытые проблемы, оптимизировать операции через глубокую аналитику, формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных и сокращать расходы, в среднем, на 10%. Благодаря этому госслужащие смогут повысить эффективность рабочих процессов и минимизировать риск ошибок, а жители области – получать государственные услуги еще быстрее.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Технология Process Mining уже доказала свою эффективность в корпоративном секторе. Её применение в государственном управлении позволит Калужской области сделать значительный шаг вперёд в цифровом развитии. Это способ сократить сроки обработки обращений граждан, улучшить качество предоставляемых государственных услуг населению, снизить количество ошибок и повысить прозрачность работы ведомств».

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области: «Пилот в Министерстве здравоохранения Калужской области показал, что использование Process Mining позволяет выявить проблемные этапы процессов и определить резервы для повышения эффективности. Мы планируем тиражировать этот опыт и на процессы оказания государственных услуг и сервисов».

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