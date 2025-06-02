CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Группа компаний Selecty примет участие в одном из крупнейших мероприятий российской ИТ-отрасли — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Форум состоится 24 июня в Москве и объединит ведущих экспертов банковского сектора, разработчиков российских цифровых платформ, а также специалистов по импортозамещению и искусственному интеллекту.

На стенде Selecty посетители смогут получить детальные консультации по подбору ИТ-специалистов с опытом разработки и тестирования российских решений и платформ для импортозамещения.

Эксперты компании поделятся конкретными кейсами и опытом успешного закрытия сложных вакансий для крупнейших российских банков и финансовых организаций, с реальными примерами и измеримыми результатами.

Директор по стратегическому развитию в СНГ Эдуард Долгалев на примерах покажет, как Selecty помогает партнерам оптимизировать затраты на найм специалистов с помощью аутсорсинга, минимизировать кадровые риски и сокращать время поиска профессионалов на 30% с помощью современных HR-tech решений.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению актуальных вопросов цифрового суверенитета и эффективного использования отечественных технологий в банковской сфере.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще