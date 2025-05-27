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GigaChat сдал вступительный экзамен в Гнесинку

Нейросетевая модель GigaChat от Сбербанка прошла вступительные испытания в один из ведущих музыкальных вузов страны — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Эксперимент стал частью партнерского проекта Сбербанка, РАМ имени Гнесиных и музыкального сервиса «Звук». Нейросеть сдавала экзамен на образовательную программу «Музыковедение», который включал комплексные задания, аналогичные тем, что выполняют реальные абитуриенты на коллоквиуме по дисциплине «История музыки». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На экзамене нейросеть ответила на тестовые закрытые и открытые вопросы и продемонстрировала знания по истории зарубежной, отечественной и эстрадно-джазовой музыки, а также способность к анализу музыкального материала различных композиторов. Оценку давала экзаменационная комиссия академии, в которую вошли преподаватели кафедр Историко-теоретико-композиторского факультета, проректор и руководители структурных образовательных подразделений РАМ имени Гнесиных. GigaChat успешно справился с заданием и получил высокую оценку.

GigaChat был дообучен на специализированном объеме данных, включающем научные и учебные материалы, архивные записи, теоретические труды и справочники. Консультации и поддержку в ходе обучения оказывали преподаватели, научные сотрудники и студенты академии.

Проект подтверждает возможность применения искусственного интеллекта в сфере искусства — от образовательных платформ до аналитики, сопровождения творческих и медиапроектов.

Сбербанк, «Звук» и Академия имени Гнесиных продолжат сотрудничество, разрабатывая новые сценарии применения GigaChat в креативных индустриях.

Ранее GigaChat успешно справился с ЕГЭ по обществознанию, сдал выпускной экзамен медицинского вуза, необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», и прошел аттестацию по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

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