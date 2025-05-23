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«Вашу медкарту утилизируют»: «Т-Банк» раскрыл новую схему мошенничества

Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники. Они заявляют, что бумажную медицинскую карту скоро аннулируют в рамках реновации здравоохранения. Новую схему раскрыли сотрудники Центра экосистемной защиты «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Мошенники предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы не потерять историю лечения и не остаться без доступа к врачам. Все данные злоумышленники обещают перенести в раздел «Здоровье» на «Госуслугах» и выдать пациенту новый номер карты. Для этого просят назвать номер СНИЛС и код из SMS.

Если человек поверит, мошенники взломают его «Госуслуги» и получат доступ ко всей личной информации, но это только часть схемы.

Следом жертве звонят от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать: якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на «безопасный» счет, который на самом деле — счет мошенников.

Телефонный фрод по-прежнему входит в топ-3 самых популярных мошеннических схем наравне с фейковыми инвестициями и обманом на сайтах объявлений. С начала 2025 г. мошенники стали чаще звонить школьникам и студентам. Если в прошлом году средний возраст жертвы составлял 35 лет, то с начала этого — 25 лет.

Большинство потерь приходится на социальную инженерию. Убедить человека расстаться со сбережениями мошенникам гораздо легче, чем взломать приложение банка или украсть телефон. Для этого преступники используют разные приемы психологического давления: торопят, давят и пугают. В среднем люди теряют 160 тыс. руб.

«Чтобы уберечь клиентов банка от мошенников, мы непрерывно развиваем технологии защиты. Новый сценарий с обновлением медкарт уже добавили в «Нейрощит». Технология на основе искусственного интеллекта анализирует звуковую волну во время звонка: как человек говорит, с какой интонацией, какие эмоции испытывает. Потом сравнивает информацию с внутренней базой данных, чтобы понять, насколько это похоже на разговор с мошенником. Если совпадений много, система защиты вклинивается в разговор, предупреждает клиента об опасности и разрывает звонок. В месяц «Нейрощит» вместе с другими технологиями фиксирует около 68 млн мошеннических звонков», — сказал Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты «Т-Банка».

Как защититься от мошенников

Проверяйте, откуда звонят. Спросите, из какой именно поликлиники звонит сотрудник. Затем найдите ее официальный номер и перезвоните самостоятельно.

Не сообщайте коды из SMS и личные данные по телефону. Неважно, кем представился собеседник — сотрудником поликлиники, специалистом безопасности, Центробанка или «Госуслуг». Ни одна настоящая организация не будет запрашивать у вас подобную информацию.

Не верьте в «безопасные» счета. Перевести средства на такой счет просят только мошенники. Когда вам предложат что-то подобное, просто положите трубку.

Будьте внимательны. Если человек на линии уверяет, что представляет официальную организацию, он должен четко объяснять, откуда звонит и по какому поводу. Если в ответ — общие фразы, путаница, попытка сменить тему, перед вами мошенник. Не бойтесь задавать вопросы — бойтесь тех, кто не может на них ответить.

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