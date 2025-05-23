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Сбербанк приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Это первая программа на отечественном рынке, которая фокусируется на комплексных сценариях злоупотреблений. Независимые исследователи смогут получить до 250 тыс. руб. за обнаруженные баги. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа нацелена на противодействие мошенничеству и охватывает любые возможности злоупотребления продуктами и сервисами Сбера в рамках: кредитования физических лиц и корпоративных клиентов; использования карт банка и устройств самообслуживания; программы лояльности «СберСпасибо» и т.д.

Размещение программы Sber Anti-Fraud Bug Bounty — еще один шаг в обеспечении безопасности инфраструктуры банка в сотрудничестве с профессиональным сообществом, которое поможет сделать продукты, сервисы и операционные процессы Сбербанк надежнее и устойчивее к кибератакам.

Программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе Bi.Zone Bug Bounty — Сбербанк приветствует участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и ознакомиться с условиями. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны предоставлять подробные описания выявленных багов.

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