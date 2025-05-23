GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки

Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в раздел «Для жизни», выбрать вкладку «Госуслуги» — «Пособия для военнослужащих, людей с инвалидностью». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если человеку доступна услуга «Обеспечение техническими средствами реабилитации» (кресла-коляски, трости, слуховые аппараты и так далее), то GigaChat проконсультирует, как их получить, куда обратиться и сколько времени это займет.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Государство помогает людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим категориям граждан. Регулярно появляются новые меры социальной поддержки, меняются уже существующие. За таким массивом информации человеку сложно уследить, а вот искусственный интеллект отлично справляется с этой задачей. На основе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса мы создали ИИ-сервис, который помогает людям разобраться в этом многообразии услуг и упрощает взаимодействие с государством. Нас вдохновило общение с клиентами, которые часто не знают, как оформить документы. За первый месяц работы к сервису обратились уже 10 тыс. человек».