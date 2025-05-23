CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки

Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в раздел «Для жизни», выбрать вкладку «Госуслуги» — «Пособия для военнослужащих, людей с инвалидностью». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если человеку доступна услуга «Обеспечение техническими средствами реабилитации» (кресла-коляски, трости, слуховые аппараты и так далее), то GigaChat проконсультирует, как их получить, куда обратиться и сколько времени это займет.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Государство помогает людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим категориям граждан. Регулярно появляются новые меры социальной поддержки, меняются уже существующие. За таким массивом информации человеку сложно уследить, а вот искусственный интеллект отлично справляется с этой задачей. На основе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса мы создали ИИ-сервис, который помогает людям разобраться в этом многообразии услуг и упрощает взаимодействие с государством. Нас вдохновило общение с клиентами, которые часто не знают, как оформить документы. За первый месяц работы к сервису обратились уже 10 тыс. человек».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета

Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд

Резко выросли поставки китайских банкоматов в Россию

Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще